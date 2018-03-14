Благовещенск примет первенство России по судомоделизму

Фото: ocdo.tomsk.gov.ru

Пятое первенство России по судомоделизму и семнадцатое первенство Амурской области по судомодельному спорту среди школьников в возрасте до 15 лет состоятся в ближайшие выходные в Благовещенске. В соревнованиях примут участие более 40 человек.

Это участники из областного центра Приамурья, Райчихинска, а также Иркутска, Хабаровска и Петропавловска-Камчатского. За главные призы соревнований будут бороться шесть команд. В общей сложности на суд жюри школьники представят около 50 моделей, сделанных своими руками.

Официальное открытие соревнований запланировано на 18 марта на 11:00. Торжество пройдет в спортивном зале благовещенской школы № 16. Самая насыщенная часть первенств – запуск моделей в водоем – намечены на 18 и 19 марта. Итоги соревнований подведут 21 марта.

«Победителям и призерам традиционно достанутся кубки и дипломы. Лучшие команды получат право участвовать в заключительном этапе соревнований, которые состоятся в Новосибирске в мае. К слову, на состязания такого масштаба амурские школьники выезжают регулярно и всегда становятся либо победителям, либо призерами», — прокомментировал председатель федерации судомодельного спорта Амурской области Александр Рак.