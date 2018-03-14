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сегодня, 08:49 9

Больше 500 человек из СИЗО Благовещенска смогут голосовать за президента

Больше 500 человек из СИЗО Благовещенска смогут голосовать за президента
Фото: www.kavkaz-uzel.eu

В СИЗО Благовещенска ведётся подготовка к выборам президента страны. 18 марта свой голос за одного из кандидатов смогут отдать около 550 человек, находящихся в следственном изоляторе и обладающих избирательным правом.

К числу тех, кто сможет участвовать в выборах, относятся подозреваемые, обвиняемые и осуждённые, в отношении которых приговор не вступил в законную силу, а также осуждённые, находящиеся под домашним арестом.

Представители администрации следственного изолятора № 1 уже проинформировали лиц, находящихся в СИЗО и обладающих правом голоса, об избирательных правах, дате выборов и порядке проведения голосования. Сделано это было в том числе с использованием внутреннего радиовещания и телевидения.

В режимных корпусах следственного изолятора размещена информация, полученная в Центральной избирательной комиссии Амурской области, освещающая порядок проведения выборов и процедуру голосования.

Также сотрудники УФСИН собирают информацию о количестве человек, которые смогут проголосовать, готовят необходимые документы и обмениваются данными с Центральной избирательной комиссией области, сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области.

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#выборы

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    интересно потом статистику посмотреть

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    1 час назад

    Уроды, не голосовать за президента, а выбирать, разницу чуете?

  • Мира

    Мира
    1 час назад

    Так ведь правильно ж написали...Мы ж будем голосовать:) Кто нам разрешит выбирать?!

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    fidel castro rusУроды, не голосовать за президента, а выбирать, разницу чуете?


    Все так и задумано, наверняка )) Один из оттенков зомбирования ) В эфире центральных каналов такая же фигня. Ощущается этакая политическая ориентация

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    ~~голосовать за президента



    За действующего президента? )))

  • Владимир 5

    Владимир 5
    58 минут назад

    кстати надо будет нависать в штаб Ксю креативную идею встретится с избирателями в сизо ....

  • full

    full
    50 минут назад

    АмурИнфо в очередной раз выдало великолепный заголовок! Правда, с законностью его смысла можно поспорить... Но ведь не смыслом единым живем?!

  • OT

    OT
    47 минут назад

    Я-ж говорю административная система нашкребет говно отовсюду, перечеркнув и затоптав сам избирательный институт управления.

  • Значит так

    Значит так
    5 минут назад

    Да просто заголовок статьи остался незавершенным. "Больше 500 человек из СИЗО Благовещенска смогут голосовать за президента... Путина"

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