Больше 500 человек из СИЗО Благовещенска смогут голосовать за президента

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В СИЗО Благовещенска ведётся подготовка к выборам президента страны. 18 марта свой голос за одного из кандидатов смогут отдать около 550 человек, находящихся в следственном изоляторе и обладающих избирательным правом.

К числу тех, кто сможет участвовать в выборах, относятся подозреваемые, обвиняемые и осуждённые, в отношении которых приговор не вступил в законную силу, а также осуждённые, находящиеся под домашним арестом.

Представители администрации следственного изолятора № 1 уже проинформировали лиц, находящихся в СИЗО и обладающих правом голоса, об избирательных правах, дате выборов и порядке проведения голосования. Сделано это было в том числе с использованием внутреннего радиовещания и телевидения.

В режимных корпусах следственного изолятора размещена информация, полученная в Центральной избирательной комиссии Амурской области, освещающая порядок проведения выборов и процедуру голосования.

Также сотрудники УФСИН собирают информацию о количестве человек, которые смогут проголосовать, готовят необходимые документы и обмениваются данными с Центральной избирательной комиссией области, сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области.