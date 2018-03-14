Благовещенец насмерть задавил знакомого автомобилем

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В Благовещенске правоохранители обвиняют жителя областного центра в убийстве знакомого. 26-летний мужчина намеренно сбил его на автомобиле.

По версии следствия, трагедия произошла в Благовещенске 12 марта. Во дворе одного из домов, расположенных по улице Пушкина, горожанин после ссоры со знакомым сел за руль автомобиля и умышленно наехал на него. 25-летний пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте. При этом злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обвиняемый подтвердил свою причастность к преступлению и дал показания, которые проверили на месте происшествия. Суд заключил мужчину под стражу, сообщает СУ СКР по Амурской области.