Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:47 6

Благовещенец насмерть задавил знакомого автомобилем

Благовещенец насмерть задавил знакомого автомобилем
Фото: ysia.ru

В Благовещенске правоохранители обвиняют жителя областного центра в убийстве знакомого. 26-летний мужчина намеренно сбил его на автомобиле.

По версии следствия, трагедия произошла в Благовещенске 12 марта. Во дворе одного из домов, расположенных по улице Пушкина, горожанин после ссоры со знакомым сел за руль автомобиля и умышленно наехал на него. 25-летний пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте. При этом злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обвиняемый подтвердил свою причастность к преступлению и дал показания, которые проверили на месте происшествия. Суд заключил мужчину под стражу, сообщает СУ СКР по Амурской области.

Просмотров всего: 1415

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Belka_89

    Belka_89
    48 минут назад

    Вот это да....

  • ГРУЗчик

    ГРУЗчик
    37 минут назад

    Любовника жены-были такие случае в 90-х рогоносцы сбивали

  • ГРУЗчик

    ГРУЗчик
    36 минут назад

    Любовника жены-были такие случае в 90-х рогоносцы сбивали

  • ГРУЗчик

    ГРУЗчик
    36 минут назад

    Любовника жены-были такие случае в 90-х рогоносцы сбивали

  • Марчело Мастрояни

    Марчело Мастрояни
    27 минут назад

    ГРУЗчик

    Любовника жены-были такие случае в 90-х рогоносцы сбивали



    тут нечему удивляться

    таким как ты жены часто изменяют

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Амурчане стали чаще мешать работе железнодорожного транспорта

Общество 3

Авиарейсы из Благовещенска в Хабаровск могут отменить
Экономика

Авиакомпания «Икар» может отказаться от регулярных рейсов в Благовещенск
Происшествия

В Райчихинске подростки попались на краже в магазине (видео)