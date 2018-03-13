В Белогорске определили участки дорог для капремонта

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Более ста миллионов потратят из областного и белогорского бюджетов на капремонт дорог. Работы включат в себя асфальтирование, устройство ливневой канализации, тротуаров, барьерного и пешеходного ограждения. Определены участки, на которых пройдет ремонт.

Глава Белогорска Станислав Мелюков провел рабочее совещание по капитальному ремонту дорог в сезоне 2018 года, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Ранее сообщалось, что выполнить работы планируется в трех микрорайонах города: «Транспортный», «База 57» и «Центральный». Участки дорожной сети включают в себя улицы: Авиационная, Железнодорожная, Советская, 10-я Магистральная, Северная, переулок Строительный, подъезд к ДЮСШ № 1.

«Глава дал поручение также произвести дополнительно расчет сметной стоимости ремонта еще девяти участков автомобильных дорог, – отметил замглавы по ЖКХ Александр Башун. – Поручение уже выполняется. Среди участков – разворотная площадка в районе школы № 5, участок в микрорайоне Сосновка – спуск к штабу 35-й армии, а также оставшихся неотремонтированными двух километров дороги между Белогорском и селом Низинное. Данная дорога ремонтируется уже в течение двух лет. Оставшийся участок может стать третьим, завершающим этапом. Объем ремонта будет зависеть от объема финансирования».