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В областной библиотеке откроется Неделя детской моды

В областной библиотеке откроется Неделя детской моды

Юные модники и модницы примерили на себя наряды, которые уже в среду, 14 марта, покажут на открытии выставки «Территория детской моды». В показе примут участие 15 детей. Они продемонстрируют 30 комплектов одежды – праздничную, повседневную, деловую и для отдыха.

«Я хочу научиться фотографироваться и общаться с новыми людьми. В среду покажу три наряда – все красивые, модные и яркие», – рассказала участница показа Валерия Воронова.

«Мне кажется, это мое, мне нравится ходить, показывать что-то. Немного волнуюсь, потому что первый раз у меня такое», – призналась еще одна юная модель Диана Зубкова.

«Данное мероприятие пройдет в областной научной библиотеке в среду в 17:00. Здесь будут представлены выставки-коллажи, выставка детских изданий про детскую моду. Пройдет показ от торговой марки Benetton. Дети от 3 до 13 лет представят нам новые направления, которые будут популярны в сезоне весна-лето 2018 года», – рассказала организатор Недели детской моды в Благовещенске Светлана Никонова.

Модный показ пройдет в областной библиотеке. Это одно из мероприятий Недели детской моды, которая стартовала в Благовещенске 10 марта. Кульминация мероприятия – показы и награждение юных фотомоделей – состоится в эту субботу, 17 марта, на сцене Амурского областного дома народного творчества.

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#дети

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