Амурские малыши пройдут кинезиотерапию на деньги телемарафона «Крылья»

Маленькие амурчане с диагнозом ДЦП начали проходить сеансы кинезиотерапии на деньги, которые удалось собрать на телемарафоне «Крылья». Телекомпания «Альфа-канал» проводила его совместно с российским Детским фондом.

Собрать удалось более 900 тысяч рублей, половина пошла на оздоровление малышей с детским церебральным параличом.

Через боль и слёзы двухлетний Слава Сараев проходит очередной курс реабилитации. У мальчика органическое поражение центральной нервной системы, эпилепсия и спастический тетрапарез. Бороться с этими заболеваниями малышу помогает кинезиотерапия. Это у Славы уже восьмой сеанс.

«С ребенком будем заниматься по методике Бобат. Это одна из методик кинезиотерапии, которая используется в восстановительном лечении детей с различными неврологическими заболеваниями. Здесь учат детей равновесным и установочным реакциям, различные используются мануальные техники в этой методике», – рассказала врач-кинезиолог кинезиоцентра «Берегиня» Наталья Лысак.

Эта методика учит Славу Сараева держать голову и более уверенно сидеть. Результаты реабилитации уже есть.

«Малыш начал намного лучше голову держать, по сторонам ее поворачивать. Смотреть по сторонам. Раньше нам это было довольно тяжело. Раньше мы ездили в Екатеринбург на кинезиотерапию, а теперь благодаря благотворительному фонду у нас появилась возможность проходить реабилитацию здесь, в Амурской области», – рассказала мама Славы Галина Сараева.

Улучшения заметны и у трехлетней Софии Берзиной. У девочки ДЦП. На реабилитацию она приехала из Тындинского района. Малышка научилась ползать. Помогла в этом Войта-терапия – разновидность кинезиотерапии.

«Еще мы используем с ребенком шведский массаж. Он полезен детям с нарушением опорно-двигательного аппарата. Активирует пищеварительную систему, расслабляет мышцы», – пояснил врач-кинезиолог Дмитрий Баранец.

Сеансы кинезиотерапии сейчас проходят маленькие амурчане из Тамбовского, Мазановского, Сковородинского и других районов Приамурья. Такую возможность семьи с больными детьми получили благодаря телемарафону «Крылья». В прошлом году неравнодушные горожане собрали около 930 тысяч рублей. Половину перевели на лечение Арсению Реснянскому, у которого редкое заболевание кишечника. А почти полмиллиона рублей потратят на кинезиотерапию для детей с ДЦП. Каждому малышу проведут курс из 10 сеансов.

«Мы собирали средства для 30 детей. С центром "Берегиня" заключили соглашение о совместной работе. В этот раз они нам сделали скидку 24 %, и у нас 39 ребятишек прошли реабилитацию, то есть на 9 больше, чем планировалось», – рассказала председатель правления амурского отделения российского Детского фонда Елизавета Москалец.

Еще одного ребенка лечить будут на дому. Большая часть детей – в основном из районов области – проходит кинезиотерапию в детской городской больнице. Там нет таких специалистов, занимаются с детьми врачи из кинезиоцентра.

Телемарафон «Крылья» проводится четыре года подряд. За это время неравнодушные горожане помогли собрать на лечение больных детей более двух миллионов рублей. На эти деньги прошли реабилитацию у кинезиологов более ста амурских ребят. В первый год сеансы кинезиотерапии проводили приезжие врачи из Екатеринбурга. Последние пару лет сеансы с малышами проводили местные специалисты.