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13марта
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сегодня, 18:42 12

Здание старой школы в Благовещенске, восстановленное «Буреягэсстроем», досталось банку

Здание старой школы в Благовещенске, восстановленное «Буреягэсстроем», досталось банку

Благовещенское здание по адресу улица Ленина, 93 многие старожилы по-прежнему называют старой пятой школой. Хотя, в сегодняшнем здании эту школу не узнать. Преобразование произошло, когда дом принадлежал «Буреягэсстрою». Сейчас им владеет Азиатско-Тихоокеанский банк.

В советское время здесь находилась школа № 5. В 1991 году учителя со школьниками перебрались в новое здание в одном квартале отсюда. Освободившееся помещение некоторое время использовали для дополнительного образование. Постепенно оно пришло в негодность и его забросили.

Во второй половине нулевых здание находилось практически в аварийном состоянии. В 2009 году городские власти решили приватизировать безхозную муниципальную собственность. В 2010 году бывшую школу на торгах купила компания «Буреягэсстрой».

«Мы тогда располагались на улице Пионерской, – рассказал бывший заместитель генерального директора Анатолий Стремцов. – Ремонт шел два года, только в конце 2012 года мы смогли туда заселиться».

За это время был надстроена мансарда – верхний этаж. По словам Анатолия Валентиновича, внутри был сделан очень хороший ремонт из самых современных материалов. Снаружи сделали облицовку из черного мрамора. Колонны сделали из металлических труб, отделанных декоративными материалами. «Хорошие системы отопления, вентиляции, а система кондиционирования уникальная – нигде в городе такой не было», – рассказал представитель руководства компании.

Солнечные батареи поставили в 2015 году – они полностью обеспечивали электроэнергией первый этаж.

А затем головная компания – группа «Е4» – взяла кредит на 20 миллиардов. А «Буреягэсстрой» выступила поручителем. И в результате предприятию пришлось выплачивать 12 миллиардов рублей.

«Представляете, какую нагрузку пришлось взять дополнительно? Ее трудно выдержать. Счета начали арестовывать. И, тогда, чтобы выплатить зарплату работникам, гендиректор принял решение заложить здание и взять кредит на зарплаты. Надеялись, что выкарабкаемся. Но кредит выплатить не получилось, и здание отошло к банку», – вспоминает Анатолий Валентинович.

Сейчас здание находится в собственности Азиатско-Тихоокеанского банка. Директор департамента АТБ Виктория Запорожец рассказала, что банк не планирует продавать помещение третьим лицам и как-то реконструировать. «Мы планируем и дальше использовать здание для собственных нужд банка, – пояснила Виктория Валерьевна. – Здесь не производится обслуживание клиентов, в помещении располагаются наши структуры. Видоизменять как-то мы его тоже не планируем, так как здание внешне выглядит очень презентабельно. Максимум, поддерживать текущее состояние».

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#строительство

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Комментарии
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  • ООШШ

    ООШШ
    35 минут назад

    да, ростовщики в деле преуспели...

  • епрст

    епрст
    31 минута назад

    банки грабят всех. Купил квартиру в ипотеку-одну себе вторую банку.купил ай-фон-второй банку.короче у меня нет ай-фона и не надо.

  • full

    full
    26 минут назад

    Неплохо быть упырем в России.

  • епрст

    епрст
    24 минуты назад

    ну я так думаю- до поры. 18.03

  • Rusantik

    Rusantik
    23 минуты назад

    Никто не заставляет идти в банки

  • епрст

    епрст
    13 минут назад

    нужда.жить то хочется здесь и сейчас

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    12 минут назад

    Здание красивое! Сделать ещё красивую подсветку зданию.. вон солнечные батареи есть, подключить подсветку к ним.

  • Rusantik

    Rusantik
    11 минут назад

    за свой счет хочется или за счет банка?)

  • епрст

    епрст
    10 минут назад

    Rusantik а ты думаешь как тебе зарплату платят ? Или ты сидишь на золотой жиле? или на нефти? ВСе организации в долгу у банков.

  • Victrix

    Victrix
    6 минут назад



    освободившееся помещение некоторое время использовали для дополнительного образование. Постепенно оно пришло в негодность и его забросили. Во второй половине нулевых здание находилось практически в аварийном состоянии. В 2009 году городские власти решили приватизировать безхозную муниципальную собственность.



    Сначала умные городские власти отдали здание мировым судьям, которые его успешно и кончили, ну а потом выставили на приватизацию.

  • епрст

    епрст
    4 минуты назад

    вот так и есть все у нас в стране.

  • Rusantik

    Rusantik
    2 минуты назад

    Так зачем занимать я не пойму)

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