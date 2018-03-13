Здание старой школы в Благовещенске, восстановленное «Буреягэсстроем», досталось банку

Благовещенское здание по адресу улица Ленина, 93 многие старожилы по-прежнему называют старой пятой школой. Хотя, в сегодняшнем здании эту школу не узнать. Преобразование произошло, когда дом принадлежал «Буреягэсстрою». Сейчас им владеет Азиатско-Тихоокеанский банк.

В советское время здесь находилась школа № 5. В 1991 году учителя со школьниками перебрались в новое здание в одном квартале отсюда. Освободившееся помещение некоторое время использовали для дополнительного образование. Постепенно оно пришло в негодность и его забросили.

Во второй половине нулевых здание находилось практически в аварийном состоянии. В 2009 году городские власти решили приватизировать безхозную муниципальную собственность. В 2010 году бывшую школу на торгах купила компания «Буреягэсстрой».

«Мы тогда располагались на улице Пионерской, – рассказал бывший заместитель генерального директора Анатолий Стремцов. – Ремонт шел два года, только в конце 2012 года мы смогли туда заселиться».

За это время был надстроена мансарда – верхний этаж. По словам Анатолия Валентиновича, внутри был сделан очень хороший ремонт из самых современных материалов. Снаружи сделали облицовку из черного мрамора. Колонны сделали из металлических труб, отделанных декоративными материалами. «Хорошие системы отопления, вентиляции, а система кондиционирования уникальная – нигде в городе такой не было», – рассказал представитель руководства компании.

Солнечные батареи поставили в 2015 году – они полностью обеспечивали электроэнергией первый этаж.

А затем головная компания – группа «Е4» – взяла кредит на 20 миллиардов. А «Буреягэсстрой» выступила поручителем. И в результате предприятию пришлось выплачивать 12 миллиардов рублей.

«Представляете, какую нагрузку пришлось взять дополнительно? Ее трудно выдержать. Счета начали арестовывать. И, тогда, чтобы выплатить зарплату работникам, гендиректор принял решение заложить здание и взять кредит на зарплаты. Надеялись, что выкарабкаемся. Но кредит выплатить не получилось, и здание отошло к банку», – вспоминает Анатолий Валентинович.

Сейчас здание находится в собственности Азиатско-Тихоокеанского банка. Директор департамента АТБ Виктория Запорожец рассказала, что банк не планирует продавать помещение третьим лицам и как-то реконструировать. «Мы планируем и дальше использовать здание для собственных нужд банка, – пояснила Виктория Валерьевна. – Здесь не производится обслуживание клиентов, в помещении располагаются наши структуры. Видоизменять как-то мы его тоже не планируем, так как здание внешне выглядит очень презентабельно. Максимум, поддерживать текущее состояние».