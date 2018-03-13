Сожитель пострадавшей в ночном клубе: Маша меня простила и претензий не имеет

Виталий Иевлев, гражданский муж Марии Полоз, которая серьезно пострадала после падания с лестницы в ночном клубе Благовещенска, дал первое после ЧП интервью журналистам. Он рассказал, что причиной конфликта стала ревность девушки, и что он просто хотел спустить ее ниже по лестнице, но она упала. По словам молодого человека, девушка подписала бумагу, что претензий к нему не имеет.

Виталий рассказал, что конфликт случился сразу, как они с Марией пришли в клуб. Девушка, по его словам, была выпившая, а он нет. Она требовала немедленно вернуться домой и несколько пролетов провожала его пинками в спину.

«Конфликт из-за ревности, только зашли в клуб, она была выпившая, я не пил – приболел тогда. Я зашел в туалет мужской, она забегает, смотрит яростно, выталкивает оттуда и говорит ехать домой. У нее есть такие всплески ярости, мы из-за этого даже расходились. Кулаком в лицо я ее не бил, а дал пощечину, чтобы в чувство ее привести. Потом я обнимал ее, говорил успокоиться, прийти в себя и пойти домой. Она вроде успокоилась, я спускаюсь и тут внезапно удар в спину. Я шел впереди, и она два пролета лестничных пинала меня. На видео не видно последний пинок в спину, видно, что я побежал. Я решил перетащить ее вниз, чтобы не получать пинки сзади. У меня даже мысли не было вред ей причинить. Получается, перетаскиваю, у нее нога за ногу и она своим весом прямо об стенку упала. Я пытался поднять ее и в чувство привести», – рассказал Виталий.

Молодой человек уверяет, что до последнего был с Марией – сопровождал ее в больницу, навещал. А сразу после выписки, как говорит Виталий, он забрал девушку и ее сына на съемное жилье. Позже к ним присоединилась его неофициальная теща. По словам Виталия их почти семейную идиллию испортил денежный вопрос.

«У нас нормальные были отношения и с Марией и с мамой ее. Я помогал, как мог: оплачивал жилье, питание, детский сад, сиделку. Тысяч по 100, а то и больше давал, пока были возможности: я резиной занимаюсь и запчастями, все распродал. Потом со временем пошли запросы по 235 тысяч. Ее мама рассчитала, что только 75 тысяч надо было ей за то, что она занималась со своей дочерью», – говорит Виталий.

По словам мужчины, из квартиры его в итоге выгнали. Некоторое время он еще помогал деньгами, а потом не стал, потому что перестал доверять маме Марии. Он, как и друзья девушки, говорит, что не знает, на что шли суммы, перечисленные во время сборов.

«Сейчас не буду скрывать, ни деньгами не помогаю, ни продуктами. Сказал, что если заберу и будем жить вместе, тогда буду содержать, а пока она с тещей не буду помогать. Она хочет быть со мной: есть аудиозапись, на которой она это говорит, я хочу быть с ней, но жить вместе нам не дает ее мама»,– считает молодой человек.

Давать деньги Виталий готов, но по решению суда – так, по его словам, он будет уверен, что деньги именно на лечение. Мама Марии – Елена Полоз и гражданский муж девушки – уже пытались выяснить отношение в мировом суде. Туда дело поступило по 118 статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Родные пострадавшей добивались переквалификации на более жесткую статью, которая была изначально – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В первом случае Виталий может отделаться штрафом, во втором ему может грозить лишения свободы до 8 лет. Мировой суд принял решение вернуть дело на доследование.

«Когда она ко мне приезжала 21 февраля, я у нее спросил: "Ты если не имеешь ко мне претензий, если согласна, подпишешь бумагу?" Она сказала: "Конечно, без вопросов, я тебя люблю". Бумагу эту собираемся предъявить в суде. И вообще мы хотим, чтобы Мария сама в суде выступала, а не ее мама, потому что Маша дееспособная, а мама ее пытается доказать, что она недееспособная. Мы просим судью, чтобы убрали Елену Полоз из суда, так как раньше она была свидетелем по этому делу, и хотим, чтобы в суде ссылались непосредственно на документ, который подписала Мария, в котором сказано, что она ничего против не имеет. Она знает, что Маша меня любит и претензий ко мне не имеет, у нее цель меня посадить», – считает Виталий.

По мнению мужчины, Марию поместили в Усть-Ивановскую больницу именно для того, чтобы признать ее недееспособной. Он навещал девушку в учреждении.

Мужчина настаивает, что Мария ведет себя совершенно адекватно, проблемы с памятью у нее были в самом начале лечения, но в последнее время все было в порядке. Сейчас, по словам Виталия, он хочет объявить новый прозрачный сбор со всеми отчетами. Деньги хотя собрать на специальную пластину, которой прикроют косметический дефект на голове Марии, который образовался после падения.

Мама Марии – Елена Полоз – не скрывает неприязненное отношение к своему неофициальному зятю. Женщина считает, что он воспользовался состоянием ее дочери, чтобы получить ее подпись по поводу отсутствия претензий. Женщина продолжает настаивать, что Мария не совсем отдает отчет своим действиям и что ее мышление сейчас находится на уровне 6-летнего ребенка.

«Говорит, что Маша его простила, а я его не прощаю, потому что он разрушил нам жизнь. Если нас оградят от него, она успокоится, но он ее караулит. Если она будет жить с ним, то вернется в первоначальное состояние, и вернуть все назад уже не получится. Заниматься с ней он не будет. Она до сих пор считает, что это она виновата, что он ее столкнул – он ей это внушил. Он ей дает телефон, хотя ей это сейчас вредно из-за повреждения мозга. Он не берет от нее трубки. Деньги, которые он давала, мне приходилось клещами из него вытаскивать. По поводу 235 тысяч – это я просто однажды сказала, сколько пришлось потратить в месяц. Я хорошая мать», – так ситуацию прокомментировала Елена Полоз.

Как сообщало Амур.инфо, Мария Полоз получила тяжелую черепно-мозговую травму в ночь с 9 на 10 сентября 2017 года в ночном клубе. Там девушка поссорилась со своим сожителем, и он толкнул ее с лестницы. Из-за травмы врачам пришлось удалить Марии часть головного мозга.