В Ивановском районе отремонтируют 22 километра дорог

Александр Козлов провел рабочую встречу по дорожно-ремонтной кампании в Ивановском районе в рамках поездки «Открытого правительства». Было озвучено, что в районе в 2018 году отремонтируют 22 километра дорог.

«Продолжаем практику 2015 года, когда объезжая территории Приамурья, мы обсуждаем планы дорожно-ремонтной кампании на местах. Сегодня также мы обсуждаем ремонтные работы и определяем приоритеты с учетом мнений руководителей социально значимых учреждений, глав поселений. Принимать решения о финансировании и начале работ по тем или иным участкам из Благовещенска очень сложно. Чтобы полностью понимать проблему, нужно находиться на территории», – сказал губернатор области Александр Козлов.

Всего будет отремонтировано 14 участков дорог в 11 селах дорог, помимо этого определены еще четыре участка, ремонт которых необходим в ближайшее время. На их реконструкцию средства будут выделены по итогам проведения торгов, когда станет известна сумма сэкономленных средств.

«Продолжится ремонт и региональных трасс, проходящих через территорию Ивановского района. Три километра трассы будет реконструировано на дороге Ивановка – Варваровка – Панино. В прошлом году здесь было сделано 10 километров дороги. Продолжится ремонт дороги Ивановка – Поздеевка. По этому направлению будет сделано 12 километров дороги проходящей по территории Ивановского района, 12 километров этой дороги будет отремонтировано и в Ромненском районе. Участки гравийной дороги, проходящей по направлению Ивановка – Правовосточное, будут отремонтированы на протяжении 3 километров», – рассказал руководитель «Амурупрадора» Александр Селин.