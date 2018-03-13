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Происшествие в торговом центре Благовещенска обернулось уголовным делом

Происшествие в торговом центре Благовещенска обернулось уголовным делом

Полиция возбудила уголовное дело по факту происшествия в торговом центре Благовещенска, случившегося 12 марта. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в МО МВД России «Благовещенский».

Дело было возбуждено по части 1 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В качестве максимального наказания она предполагает арест на срок до четырех месяцев. Расследование дела продолжается.

Как сообщало Амур.инфо, 12 марта в сервисном центре, расположенном в торговом центре «Небесный» Благовещенска, произошел конфликт между клиентом и сотрудниками. Он закончился тем, что посетителю распылили в лицо перцовый баллончик и «спустили» его с лестницы. Обе стороны конфликта отрицают свою вину.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Директор этой конторки редкостный чудак...Все сделал что бы в тюрьму сесть. Совет: при входе в хату поздоровайся. Полотенце на пороге не переступай. Ноги об него вытри....

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