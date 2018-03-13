Амурские села получат новые фельдшерско-акушерские пункты

Амурская область получит средства на новые фельдшерско-акушерские пункты, передвижные амбулатории на колесах и модернизацию детских поликлиник. Деньги выделит федеральный бюджет.

Соответствующие акты об улучшении здравоохранения в селах подписал президент Владимир Путин. Всего в Приамурье более 80 малых населенных пунктов, на которые будут направлены средства.

«Это очень большой шаг в здравоохранении, потому что у нас много населенных пунктов, где нет возможности быстро и доступно получить помощь. Во-первых, это улучшение доступности медпомощи. Во-вторых, это приближении помощи. И основное, к чему мы идем, это улучшение демографических показателей в регионе», – комментирует заместитель министра здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова.

Более 106 миллионов пойдут на дооснащение детских поликлиник. 9,5 миллиона рублей выделят на приобретение передвижных комплексов – амбулаторий на колесах. Их отправят в села, где живут менее 100 человек. В селах с населением от 100 до 2 000 человек должны построить фельдшерско-акушерские пункты. На это предусмотрят 8,5 миллиона рублей.