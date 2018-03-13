Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: неделя детской моды

В среду, 14 марта, в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» состоится встреча с организатором недели детской моды Kids fashion week Светланой Никоновой. Она расскажет, какие мероприятия запланированы, кто и как приобщает подрастающее поколение к моде и в чем особенности модных тенденций для детей в этом сезоне.

Ведущие: Нино Кохреидзе и Екатерина Кузьмина.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101. Трансляция прямого эфира в Instagram пройдет с 8:05 до 8:30. Аккаунт: @echo101_5.

Также можно предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.