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сегодня, 16:52 5

Курение кальяна в благовещенском баре переросло в конфликт

Курение кальяна в благовещенском баре переросло в конфликт
Фото: tvzvezda.ru

Правоохранители разбираются в конфликте, который произошел в одном из караоке-баров Благовещенска. Девушка, отдыхавшая в заведении, повредила диван, однако возмещать ущерб отказалась. На место вызвали вневедомственную охрану, а девушку доставили в полицию.

Инцидент случился в караоке-баре на улице Горького в ночь с 10 на 11 марта, сообщили ИА «Амур.инфо» в Росгвардии по Амурской области. В два часа ночи администратору бара пришлось нажать тревожную кнопку. Дежурный незамедлительно направил по адресу экипаж вневедомственной охраны.

По предварительной информации, компания девушек отмечала праздник. Курили кальян. Одна из отдыхавших опрокинула горящие угли на диван. Возник конфликт, так как виновница происшествия отказалась возмещать ущерб. Его оценили в 45 тысяч рублей. Прибывшие в караоке-бар в разгар инцидента сотрудники вневедомственной охраны задержали благовещенку 1986 года рождения.

Горожанку доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», сообщается в Инстаграме амурской Росгвардии.

Просмотров всего: 684

#происшествия

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Комментарии
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  • бабаяга

    бабаяга
    44 минуты назад

    По синьке перевернула кальян и не хочет платить за косяк?

  • тт

    тт
    43 минуты назад

    Ничессе покурила.

  • inoy

    inoy
    39 минут назад

    курить вредно)))

  • Victrix

    Victrix
    31 минута назад

    А почему в этом баре курят в общественном месте? Кто принес в зал горящие угли, чем спровоцировал опрокидывание? Свободу невиновной девушке. Венсеремос, т.е. но пасаран....

  • Токарев

    Токарев
    12 минут назад

    Совсем ничего не понятно, она напилась или накурилась???

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