Курение кальяна в благовещенском баре переросло в конфликт

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Правоохранители разбираются в конфликте, который произошел в одном из караоке-баров Благовещенска. Девушка, отдыхавшая в заведении, повредила диван, однако возмещать ущерб отказалась. На место вызвали вневедомственную охрану, а девушку доставили в полицию.

Инцидент случился в караоке-баре на улице Горького в ночь с 10 на 11 марта, сообщили ИА «Амур.инфо» в Росгвардии по Амурской области. В два часа ночи администратору бара пришлось нажать тревожную кнопку. Дежурный незамедлительно направил по адресу экипаж вневедомственной охраны.

По предварительной информации, компания девушек отмечала праздник. Курили кальян. Одна из отдыхавших опрокинула горящие угли на диван. Возник конфликт, так как виновница происшествия отказалась возмещать ущерб. Его оценили в 45 тысяч рублей. Прибывшие в караоке-бар в разгар инцидента сотрудники вневедомственной охраны задержали благовещенку 1986 года рождения.

Горожанку доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», сообщается в Инстаграме амурской Росгвардии.