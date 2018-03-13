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В Приамурье ожидается сильный ветер: прогноз погоды на 14 марта

В Приамурье ожидается сильный ветер: прогноз погоды на 14 марта
Фото: jaba-point.ru

В Амурской области 14 марта ночью и днем ожидается переменная облачность, в отдельных районах пройдет слабый снег. Ветер будет дуть с северо-запада и севера со скоростью 3-8 метров в секунду. Днём его порывы достигнут 12-17 метров в секунду.

Температура ночью составит 12…17 градусов ниже нуля, местами понижаясь до минус 27. Днем столбики термометров покажут минус 2…7 градусов, по северу в отдельных районах – минус 10…15.

В Благовещенске в этот день ожидается переменная облачность, ночью выпадет слабый снег, днём будет без существенных осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 3-8 метров в секунду, днём его порывы достигнут 10-15 метров в секунду. Температура ночью составит минус 10…12 градусов, днем – от нуля до минус 2, сообщает Амурский гидрометцентр.

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