У амурских медвежат, увезенных в Приморский край, были проблемы со здоровьем

Фото: instagram.com/siberian_tiger.ru

«Бурые медвежата приехали из Амурской области, а это 2 тысячи километров! Им уже 2,5 месяца (ровесники с нашим гималайским медвежонком), а весят они примерно по 2,5 килограмма, то есть почти вдвое меньше. По каким-то причинам их не кормили 10 дней, и был понос. Сейчас все самое страшное позади – нам удалось нормализовать пищеварение. Понемногу они осваиваются – нервозность понемногу проходит, началась прибавка в весе», – говорится в Инстаграме «Тигра».

Сообщается, что скоро медвежат из Амурской области поселят вместе с гималайским медвежонком.

Как отмечает Центр, медведи в нем содержатся на частные пожертвования. Помочь косолапым можно, посетив сайт siberian-tiger.ru.