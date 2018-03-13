Из Приамурья в Китай мёда стали вывозить в разы меньше

В 2017 году по сравнению с 2016-м резко сократились объемы поставок некоторых видов продукции в Китай через Благовещенскую таможню. Самое существенное снижение – в 5 раз – отмечено по изделиям из злаков, муки и молока. В несколько раз сократились и объемы вывоза мороженого, меда, кондитерских изделий.

Объемы вывоза мороженого уменьшились почти в 2,5 раза, больше чем в три раза сократился экспорт меда, в полтора раза – кондитерских изделий. Речь идет о продукции, поставляемой из разных регионов страны, в том числе из Приамурья. Но при этом по некоторым позициям амурской продукции наметился экспортный рост.

В целом изделия из злаков, муки и молока по экспорту существенно просели в 2017-м, а годом ранее на соседний берег увезли почти в 2,5 раза больше сладостей, чем в 2015 году – 966,6 тонны на общую сумму свыше двух миллионов долларов США.

Серьезно снизились объемы эскпортируемого в Поднебесную через Благовещенскую таможню меда – больше, чем в три раза. В 2017 году через пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ на соседний берег перевезли чуть больше 94 тонн сладкого продукта на сумму около 229 тысяч долларов США. Тогда как в 2016 году было в три раза больше – 317,6 тонны на сумму более 590 тысяч долларов.

Существенный экспортный спад отмечается и по кондитерским изделиям, которые перевозят через Благовещенскую таможню. Процесс пошел с 2015 года. В 2016-м было вывезено около 730 тонн сладостей, а в 2017-м – 473,3 тонны.

На Благовещенской таможне не фиксируют информацию о том, где именно производятся переправляемые через границу товары, а дают общие сведения о товарообороте. Но статистику по экспорту конкретно из Приамурья ведут в областном минсельхозе. По данным ведомства, в Китай в 2017 году кондитерских изделий было поставлено 75 тонн. Это в полтора раза больше, чем годом ранее – 48 тонн в 2016 году.

А вот цифры по амурскому меду повторяют общую статистику Благовещенской таможни – его в 2017-м вывезли в КНР в объеме 141 тонны, в 2016 году было 455 тонн. В минсельхозе это связывают с ужесточением требований к сладкому продукту с китайской стороны.

«Тем не менее амурский мед в Китае пользуется большим спросом, и он в больших количествах вывозится китайскими туристами в ручной клади», – сообщили в региональном минсельхозе. Сколько именно таким образом уезжает неучтенного меда в Китай, неизвестно. У Благовещенской таможни нет полномочий вести учет по продуктам питания, которые провозят в ручной клади физлица. Это же касается и молочной продукции, которую китайские бизнесмены и туристы провозят в КНР, в том числе для перепродажи.

Официально поставкой молочной продукции, в том числе мороженого, амурский бизнес, по сведениям регионального минсельхоза, не занимается. Молочная продукция, кроме мороженого, запрещена к ввозу в КНР из России по эпизоотической ситуации в РФ, то есть из-за постоянных вспышек различных заболеваний животных.

Тем не менее через Благовещенскую таможню мороженое в Китай экспортируют. В 2017 году вывезли 76,4 тонны сладкого лакомства, это почти в 2,5 раза меньше, чем в 2016 году – 189 тонн: это 491,3 тысячи долларов против 285,7 тысячи.

Оба амурских производителя поставлять мороженое в Китай имеют право, они состоят в официальном реестре экспортеров. Но последние крупные поставки холодного десерта у обеих компаний были еще пару лет назад.

«Мы поставляли, но потом заявок становилось все меньше, и постепенно они сошли на нет. Года два назад была последняя партия 20-30 тонн. Мы особо в причины не вникали и не анализировали, потому что мороженое – не основное наше направление, а второстепенное. Но теперь мы опять хотим возобновить поставки в больших объемах. Ближе к лету будет встреча с китайскими предпринимателями на нашем предприятии. Тогда будем точно знать, сколько мороженого и когда начнем поставлять», – рассказал Никита Ишматов, начальник департамента маркетинга группы компаний «Интеграл».

«Бум продаж нашего мороженого в Китай случился во время кризиса 2014 года, когда наша продукция стала в два раза дешевле, и цены на наше мороженое оказались привлекательными. При том, что торговые накрутки были огромные. Мы знаем, что стаканчик нашего мороженого, который по оптовой цене продавался по 15 рублей, в Харбине, в пересчете на наши деньги стоил до 100 рублей. К нам обращались русские и китайские посредники. Тогда мы до 25 тонн в месяц продавали мороженого в Китай. Как раз тогда был кризис у российского покупателя, спрос упал, и Китай поддержал хорошо.

Наш первый и последний международный контракт по продаже мороженого в Китай напрямую без посредников был в 2016 году. У нас была пробная партия 11,5 тонны, но были проблемы с ней у нашего партнера на китайской стороне, и больше мы не рискуем, – рассказала Наталья Казимирова, начальник отдела маркетинга благовещенского «Хладокомбината». – Они распробовали наше мороженое. С тех пор они приезжают, хотят открыть совместное производство, но на территории Китая. Нам это не интересно, потому что они хотят узнать наши секреты производства. Кроме того, у них ужесточились требования к ввозимому мороженому, в частности по микробиологическим показателям. И скажем так, их требования в несколько раз строже, чем российские. Все меры, которые были введены, это как раз меры правительственные по стимулированию производства мороженого на территории Китая».

В одной из компаний предположили, что через благовещенскую границу в Китай уходит, в том числе, и мороженое амурского производства – через перекупщиков. Но подтвердить это доподлинно невозможно – из-за отсутствия таких данных у таможни.

С точки зрения транспортной логистики для Амурской области наиболее благоприятным внешнеторговым партнером является именно Китай. От общего объема экспортируемых товаров агропродовольственной группы, в КНР экспортируется 90 % и только 10 % – в другие страны, сообщает региональный минсельхоз.

Тем не менее, несмотря на падение по некоторым позициям экспорта в Китай, сильно на экономике региона это не сказывается, говорят в минсельхозе. Потому что для продукции ищут новые рынки сбыта. Тот же амурский мед уже собираются продавать в другие страны.