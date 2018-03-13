Перед выборами российские бюджетники отмечают резкий рост зарплат

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Зарплаты подняли не только сотрудникам высших учебных заведений, но и другим работникам бюджетной сферы, в том числе врачам и ученым.

В частности, информацию о повышении зарплат изданию подтвердили в Институте научной информации по общественным наукам (ИНИОН). В итоге зарплаты в институте выросли с 25–30 тысяч до 80 тысяч рублей, сообщил журналистам сотрудник организации.

Сведения о получении дополнительных «стимулирующих выплат» подтвердили и источники в ряде столичных больниц. В одной из них – московской городской клинической больнице имени Боткина – зарплаты выросли в два раза, сообщил журналистам один из медиков. Также, по его словам, персонал получил «поздравление с 8 Марта в виде премии в шесть тысяч рублей».

О резком повышении зарплат врачей рассказали также несколько сотрудников федерального научно-исследовательского института глазных болезней имени Гельмгольца. По информации РБК, в январе–феврале 2018 года зарплаты сотрудников института увеличились в два–три раза.

По словам сотрудника ИНИОН, руководство института не скрывает, что подгоняет зарплаты под так называемые майские указы президента РФ, подписанные им еще в 2012 году. По мнению экспертов, опрошенных РБК, задача отчитаться о выполнении майских указов по повышению зарплат была поставлена перед регионами в связи с приближающимися президентскими выборами.

В Кремле, впрочем, взаимосвязь между ростом зарплат и выборами отрицают. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Рост зарплат – это не сиюминутный процесс, как вы знаете, это первое. Существуют решения, которые принимались в течение последнего года или даже в течение последних нескольких лет, это второе», – приводит слова Пескова РИА Новости.

Минтруд пояснил рост зарплат бюджетников и пообещал, что он продолжится. В Минтруде подтвердили, что резкий рост зарплат бюджетников в январе–феврале связан с майскими указами. Об этом заявил глава ведомства Максим Топилин.

Он пояснил, что в рамках исполнения «дорожной карты» по майским указам зарплаты профессорско-преподавательского состава вузов, научных сотрудников и врачей в прошлом году должны были быть подняты до 165 % от средней зарплаты по региону, а в этом году нужно было обеспечить еще одно поднятие – до 200 %. Январское и февральское поднятие зарплат связано именно с этим, подчеркнул министр, пообещав, что рост зарплат продолжится. «Серьезный рост в январе–феврале – и так и будет продолжаться», – сказал министр.

Сообщения о резком повышении зарплат бюджетникам стали поступать в начале марта. Так, 6 марта сотрудники МГУ сообщили, что в начале месяца им выплатили зарплату в два–три раза больше обычного. На сайте юридического факультета указано, что нынешние надбавки выплачены по указу ректора Садовничего от 20 февраля 2018 года для выполнения майских указов президента РФ Владимира Путина, подписанных им в 2012 году. Позднее о получении внезапных щедрых надбавок сообщили сотрудники и других российских вузов.

Выборы президента России пройдут 18 марта. В них примут участие восемь кандидатов.