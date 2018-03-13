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сегодня, 15:17 0

Благовещенск готовится к новому турниру «Вызов Амура»

Благовещенск готовится к новому турниру «Вызов Амура»

В пятницу, 16 марта, в Благовещенске пройдет международный турнир по смешанному боевому единоборству «Вызов Амура» на кубок губернатора Амурской области. На ринге традиционно состоятся десять поединков благовещенцев с гостями. В финальной схватке амурчанин Евгений Зливко встретится с китайским спортсменом.

Масштабное спортивное мероприятие пройдёт в Grand Arena Ostrova. Начало в 19:00. Вести мероприятие будет известный столичный ринг-анонсер Александр Загорский.

Соперниками благовещенских бойцов станут спортсмены из Биробиджана, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Улан-Удэ, Якутск, Челябинск, а также три иностранца. Кроме китайского спортсмена Ма Шуянга из Харбина, на ринг выйдут представитель Азербайджана Чина Исмаилов и боец из Узбекистана Хумоюн Ахмедов.

Кстати, Ма Шуянг и Евгений уже встречались на «Вызове Амура» – в 2016 году. Тогда на 43-й секунде китаец одержал победу болевым приемом на ногу.

В четверг, 15 марта, пройдет взвешивание бойцов.

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#спорт

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