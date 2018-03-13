Скважину для комплекса «БлагЭко» оценили в 5,5 миллиона рублей

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На сайте госзакупок появился электронный аукцион, касающийся строительства в районе Благовещенска мусороперерабатывающего комплекса «БлагЭко». Городское управление капитального строительства ищет подрядчика, который займется строительством скважины, предназначенной для водоснабжения комплекса.

Заявки от потенциальных подрядчиков уже не принимаются – эта стадия завершилась 12 марта. Аукцион, на котором определится победитель, запланирован на 16 марта.

Начальная и максимальная цена контракта составляет более 5,5 миллиона рублей. Источником финансирования закупки значится бюджет города Благовещенска.

Согласно приложенной документации, работы будут проводиться на 10-м километре Новотроицкого шоссе. Они должны завершиться 30 мая 2018 года.

Мусороперерабатывающий комплекс «БлагЭко» начали возводить еще в 2007 году. Его планировали запустить сначала в 2008-м, потом в 2010 году. После называлась дата – декабрь 2014 года, однако комплекс до сих пор не действует. По последней информации, сейчас его готовность составляет 96 %.

В планах городских властей – сдавать построенный завод в аренду. Уже имеются четыре организации, готовые эксплуатировать это предприятие. По предварительным расчетам, минимальный доход от аренды составит 33 миллиона рублей в год.