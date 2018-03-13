Минздрав и судмедэксперты: «Ситуация с отрубленными кистями нам непонятна»

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Бюро судебной медицины и минздрав Хабаровского края опровергли причастность к мешку с отрубленными кистями рук. Кто произвел незаконную утилизацию биоматериалов, до сих пор выясняется.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Хабаровске на берегу реки Амур обнаружили мешок с человеческими кистями рук. Правоохранители выяснили, что находка не имеет криминального происхождения. По одной из версий, выдвинутой следствием, отсеченные конечности попали в реку в результате незаконной утилизации судебно-медицинским учреждением.

Министр здравоохранения Хабаровского края опроверг эту версию. «Утилизацией биологических отходов минздрав не занимается. Этим по договору занимается совсем другая организация», – сказал глава ведомства Александр Витько.

«Бюро судебно-медицинских экспертиз министерства здравоохранения Хабаровского края к данному происшествию не имеет никакого отношения, так как утилизацией биологических материалов не занимается. Данную процедуру на контрактной основе проводят коммерческие организации занимающиеся оказанием ритуальных услуг, и за их действия Бюро судебно-медицинской экспертизы министерства здравоохранения Хабаровского края ответственности не несет. Сейчас руководство бюро оказывает следствию всяческую поддержку и помощь с целью установления всех обстоятельств дела», – говорится на официальном сайте министерства здравоохранения Хабаровского края.

Директор краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Анатолий Нестеров пояснил агентству «Интерфакс», что биоматериал, который подлежит захоронению, собирается в морге до определенного объема. «Это не меньше 50–60 килограммов. И сюда входят не только конечности. Здесь могут быть и черепа, и кожные материалы», – отметил Анатолий Нестеров.

По его словам, организацию, которая займется утилизацией биоматериалов, выбирают в ходе аукциона. Затем представители компании, оказывающей услуги, приезжают, заколачивают останки в деревянные ящики и хоронят на кладбище. «Ситуация с кистями нам непонятна. В бюро останки так не сортируются. Отсечение и сбор кистей рук происходит только по постановлению следственных и правоохранительных органов. Чаще всего это нужно для опознания тел, которые подверглись сильной деформации», – уточнил руководитель бюро.

Он отметил, что отсеченные конечности из бюро судмедэкспертизы передаются сотрудникам полиции, которые в свою очередь должны передать их в экспертно-криминалистический центр при УМВД по региону. «Как правило, останки после проведения всех процессуальных действий и экспертиз возвращаются к нам обратно. Но часто их объем меньше, чем было отдано. Как это прокомментировать, я не знаю», – признался Анатолий Нестеров.