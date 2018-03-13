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В Благовещенске будут бороться за звание «Железный человек»

В Благовещенске будут бороться за звание «Железный человек»

В выходные, 17 и 18 марта, в Благовещенске состоится открытый турнир города по зимнему троеборью «Железный человек». В 14-й раз в борьбе за звание морозоустойчивого и быстрого будут состязаться спортсмены из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска и других городов области.

Соревнования пройдут 17 и 18 марта на реке Зее, в районе улицы Амурской,1. Парад открытия состоится в 13 часов.

Зимним троеборьем в России занимаются только в Благовещенске. Этот вид спорта члены федерации «Аквайс-спорт», придумали сами, увидев нечто подобное в Китае. За рубежом это больше похоже на народное развлечение: люди проплывают одну дистанцию, затем пробегают другую, а в конце скатываются с ледяной горки.

«Железный человек» включает в себя заплыв в холодной воде Зеи, затем бег на определенную дистанцию по снегу и поднятие гири, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#спорт

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