Шестеро амурчан предстанут перед судом за подставные ДТП

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Амурские следователи завершили расследование уголовного дела по мошенничеству в сфере страхования. Перед судом предстанут 6 жителей региона за подставные ДТП и получение денег от страховых компаний. Фигурантам вменяется 3 эпизода преступной деятельности. Общая сумма ущерба превысила 185 тысяч рублей.

Расследованием уголовного дела занимались следователи следственной части следственного управления УМВД России по Амурской области. Установлено, что шестеро амурчан, действуя в составе группы по предварительному сговору, устраивали подставные ДТП, а затем получали денежные выплаты от страховых компаний.

Один из эпизодов произошел в феврале 2017 года. Основной фигурант уголовного дела – 22-летний благовещенец на автомобиле Toyota Mark-II попал в ДТП. Чтобы повреждения авто были значительнее, а выплаты страховой больше, он несколько раз ударил по бамперу ногой. В итоге страховщики выплатили ему более 48 тысяч рублей, тогда как сумма реального ущерба составляла 9 тысяч рублей.

Затем с помощью отца и таксиса все тот же молодой человек организовал подставное ДТП. Сумма ущерба составила более 15 тысяч рублей.

В другом ДТП приняли участие трое знакомых основного фигуранта. Молодые люди инсценировали столкновение двух иномарок на проезжей части, и одна из них вылетела на парковку и врезалась в заранее припаркованный злоумышленниками автомобиль Mitsubishi Pajero. За это ДТП страховая компания выплатила около 140 тысяч рублей. Деньги обвиняемые поделили между собой.

Данные факты мошенничества установлены сотрудниками регионального УМВД и УФСБ России по Амурской области. возбудили уголовное дело по ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования».

Сначала обвиняемые не признавали вину и пытались завести следствие в тупик. Однако собранные против них доказательства полностью указывали на их виновность. Поэтому обвиняемые во всем сознались.

В настоящий момент расследование уголовного дела окончено. Дело направлено в суд. Согласно действующему законодательству, обвиняемые могут лишиться свободы на 5 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.