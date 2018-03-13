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Виновница смертельного ДТП на аэропортовской трассе признала свою вину

Виновница смертельного ДТП на аэропортовской трассе признала свою вину
Фото: ИА «Сканер»

Следователи УМВД России по Амурской области закончили расследование уголовного дела о ДТП, произошедшем на аэропортовской трассе, в котором погибла женщина. Предполагаемая виновница аварии полностью признала свою вину. Материалы дела с обвинительным заключением передали в суд.

Обвиняемая – 1976 года рождения. Сейчас ей инкриминируют статью 264.1 и часть 4 статьи 264 УК РФ, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Авария произошла 15 октября 2017 года на 15 километре автодороги Благовещенск – Бибиково. Здесь лоб в лоб столкнулись автомобили Toyota Corolla и Toyota Prius. В результате погибла пассажирка Corolla. Два других пассажира этой машины получили травмы.

По версии следствия, вина в аварии – на водителе Corolla, которая выехала на полосу встречного движения. Выяснилось, что женщина находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее она уже привлекалась к ответственности за управление автомобилем, будучи нетрезвой, и ее лишили водительских прав. После смертельного ДТП амурчанку поместили под домашний арест.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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