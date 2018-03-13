Приамурье оказалось на третьем месте среди регионов по подорожанию жилья

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Средние показатели по регионам рассчитывались исходя из массива объявлений на сайте mirkvartir.ru. Элитный сегмент квартир при этом не учитывался.

Регионами с самой высокой ценой квадратного метра на первичном рынке России по итогам 2017 года стали Москва с показателем 199 775 рублей, Санкт-Петербург (105 363 рубля), Крым (87 201 рубль), Московская область (83 220 рублей) и Приморский край (80 980 рублей).

Самые дешевые новостройки оказались в Тыве (19 369 рублей за «квадрат»), Ингушетии (20 875 рублей), Дагестане (21 898 рублей), Северной Осетии (26 944 рубля) и Якутии (27 852 рубля). Соответствующий показатель Приамурья – 56 847 рублей.

За 2017 год больше всего подорожал квадратный метр в Хакасии (+9,2 %), Ямало-Ненецком АО (+8,7 %), Амурской области (+8,5 %), в Чечне (+7,7 %), Татарстане (+7,4 %), Мурманской области (+6,8 %), Крыму (+6,7 %), Белгородской области (+6,5 %), Удмуртии (+6,1 %) и Ставропольском крае (+5,1 %).

«Колебания цен на новостройки тесно связаны с инвестиционным потенциалом, деловой активностью и востребованностью региона, – говорит генеральный директор портала "Мир квартир" Павел Луценко. – В таких регионах, где все это наблюдается, цены в прошлом году росли, например, в Татарстане, Крыму, Белгородской области и Ставропольском крае.

В других регионах, таких как Хакасия, Ямало-Ненецкий АО, Амурская область, Чечня и Мурманская область, Крым, существенно улучшилось качество жизни, согласно рейтингу "Качество жизни в российских регионах". Соответственно, цены выросли и там».

Цены упали в таких регионах, как Северная Осетия (–14,3 %), Коми (–13,4 %), Тыва (–11,3 %), Адыгея (–10,2 %), Забайкальский край (–10,1 %), Карачаево-Черкесия (–9,2 %), Рязанская (–8,8 %), Орловская (–8,4 %) и Самарская (–6,2 %) области, Пермский край (–6 %).

«В этих регионах качество жизни или низкое (Тыва, Забайкальский край, Карачаево-Черкесия), или сильно упавшее за прошлый год (Северная Осетия, Коми, Адыгея, Рязанская, Орловская и Самарская области, Карачаево-Черкесия), – комментирует Павел Луценко. – Однако, помимо связи с качеством жизни, на первичный рынок недвижимости влияют и другие факторы, например, затоваренность рынка. Например, в Москве, где уровень жизни самый высокий в стране, конкуренция проектов во всех сегментах такова, что застройщикам уже приходится снижать цены. То же, например, касается и Свердловской области».