Лучших амурских студентов поощрят правительственной стипендией

Фото: newsvl.ru

33 амурских отличника и хорошиста из числа студентов колледжей получат стипендии правительства РФ. Претендентов отобрали в региональном минобре. Из 40 поступивших заявок, которые подавали учебные заведения, одобрили 33 – столько квот выделил федеральный центр на регион.

Дополнительными выплатами из федерального бюджета поощряют за успехи в учебе и научной деятельности. Претендовать на выплаты правительства РФ может студент-очник колледжа, который учится на «отлично» и «хорошо», является победителем, призером олимпиад, различных конкурсов и принимает участие в научно-исследовательской деятельности.

Кроме того, претендент должен обучаться по профессии или специальности по направлению модернизации и технологического развития экономики России (информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, радиотехника, машиностроение, химические технологии и другие).

Начисляться стипендии будут с нового учебного года – с 1 сентября. Их размер зависит от программы обучения конкретного студента, но речь идет о нескольких тысячах рублей, которые станут выплачивать ежемесячно в течение всего учебного года, сообщили в пресс-службе регионального минобра.