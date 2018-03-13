Полицейский, пытавшийся догнать пьяного водителя, получил в глаз

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Благовещенский городской суд оштрафовал горожанина, который ударил кулаком в глаз сотрудника ДПС. Правоохранитель пытался догнать убегающего мужчину, который несколькими минутами ранее управлял авто в нетрезвом виде. Это произошло в октябре 2017 года.

Как следует из материалов суда, дежурившие инспекторы ДПС получили сообщение о том, что в районе перекрестка переулок Рёлочный – улица Комсомольская едет нетрезвый водитель на автомобиле марки Toyota. Полицейские потребовали, чтобы он остановился. Водитель подчинился, но когда один из сотрудников попросил документы на проверку, мужчина закрыл окно, заблокировал двери автомобиля, а затем перелез на переднее пассажирское сиденье, открыл дверь и побежал в сторону Рёлочного. Полицейский бросился в погоню. Но убегавший остановился нанёс сильный удар кулаком в лицо инспектору, в результате у сержанта образовался кровоподтек, не причинивший вреда здоровью

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Потерпевший подал заявление о возмещении ему причиненного вреда в полном объеме. Драчун, в свою очередь, просил о прекращении уголовного дела и назначении ему штрафа.

В итоге суд постановил прекратить уголовное дело в отношении драчуна и назначить ему судебный штраф в размере 30 тысяч рублей. Деньги эти подозреваемый должен выплатить в течение 4 месяцев, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.