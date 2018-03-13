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сегодня, 11:56 9

Полицейский, пытавшийся догнать пьяного водителя, получил в глаз

Полицейский, пытавшийся догнать пьяного водителя, получил в глаз
Фото: news.ykt.ru

Благовещенский городской суд оштрафовал горожанина, который ударил кулаком в глаз сотрудника ДПС. Правоохранитель пытался догнать убегающего мужчину, который несколькими минутами ранее управлял авто в нетрезвом виде. Это произошло в октябре 2017 года.

Как следует из материалов суда, дежурившие инспекторы ДПС получили сообщение о том, что в районе перекрестка переулок Рёлочный – улица Комсомольская едет нетрезвый водитель на автомобиле марки Toyota. Полицейские потребовали, чтобы он остановился. Водитель подчинился, но когда один из сотрудников попросил документы на проверку, мужчина закрыл окно, заблокировал двери автомобиля, а затем перелез на переднее пассажирское сиденье, открыл дверь и побежал в сторону Рёлочного. Полицейский бросился в погоню. Но убегавший остановился нанёс сильный удар кулаком в лицо инспектору, в результате у сержанта образовался кровоподтек, не причинивший вреда здоровью

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Потерпевший подал заявление о возмещении ему причиненного вреда в полном объеме. Драчун, в свою очередь, просил о прекращении уголовного дела и назначении ему штрафа.

В итоге суд постановил прекратить уголовное дело в отношении драчуна и назначить ему судебный штраф в размере 30 тысяч рублей. Деньги эти подозреваемый должен выплатить в течение 4 месяцев, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Просмотров всего: 1271

#закон #происшествия #суды

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • karlik nos

    karlik nos
    1 час назад

    цена вопроса )))

  • Гoсподи

    Гoсподи
    1 час назад

    Господи! Заголовок - агонь. Как и автомобиль )



    в районе перекрестка переулок Рёлочный – улица Комсомольская едет нетрезвый водитель на автомобиле марки Tjyota

  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    1 час назад

    В ненавистной Пиндосии в октябре 2017 года место происшествия уже было бы огорожено красивыми желтыми лентами с надписью DO NOT CROSS.

    А поскучневший внезапно водитель лежал бы с дырой в башке.

    И что характерно-все правильно.

  • ExEshNICK_2

    ExEshNICK_2
    1 час назад

    Ребят, вы серьезно??

    Заголовок, ошибки по тексту, фото с защитной сеткой "Депозитфото". О_О

  • ну вот

    ну вот
    32 минуты назад

    так все-таки штраф или возмещение вреда?

  • 123.rewq

    123.rewq
    27 минут назад



    Полицейский, пытавшийся догнать пьяного водителя, получил в глаз



    У АИнфо появляются зачатки юмора. Не всё так плохо

  • БаРмалей

    БаРмалей
    14 минут назад

    Ему хотелось тоже выпить,ему хотелось закусить и оба глаза лейтенанту одни ударом погасить!..блин как в песне

  • Туж2

    Туж2
    13 минут назад

    Cuba Libre

    В ненавистной Пиндосии в октябре 2017 года место происшествия уже было бы огорожено красивыми желтыми лентами с надписью DO NOT CROSS.

    А поскучневший внезапно водитель лежал бы с дырой в башке.

    И что характерно-все правильно.



    Да ладно...

    Типа профилактика да бы другим не повадно было?

    типа страж закона и низя?.

    По большому счёту, не страж

    ни закона (ну разве что иногда)

    З.Ы. Да и в глаз засветить иногда такому стражу вполне себе дозволительно

  • Токарев

    Токарев
    7 минут назад

    А почему во время суда судью никогда никто не двинет в глаз, ну подумаешь 30 тыщ, не такие уж и большие деньги.Судья при исполнении инспектор при исполнении, перед законом все равны.Или судья равнее ???

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