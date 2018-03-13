Авиарейс Владивосток – Благовещенск задерживается из-за тумана

Фото: akavia.ru

13 марта в Благовещенск позже обычного прибудет рейс из Владивостока авиакомпании «Аврора». Задержка составит около трех часов. Причиной стал туман в аэропорту вылета, сообщили ИА «Амур.инфо» в справочной службе благовещенского аэропорта.

Рейс ИЕ-4544 должен был прибыть сегодня из Владивостока в Благовещенск в 11:05. Теперь же из-за неблагоприятных погодных условий его ожидают в 13:55. Соответственно, задерживается и отправление обратного рейса, Благовещенск – Владивосток, ИЕ-4545. Новое время отправки – 14:40.

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#погода #транспорт

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Александр Авдеев