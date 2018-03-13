Мэр Белогорска призвал глав городов и районов обратиться к губернатору

«Уверен, что в каждом населенном пункте есть проблемы, есть предложения населения и будет правильно, если их озвучат 18 марта не только граждане, но работники местного самоуправления, – отметил он. – Главы муниципалитетов тоже не должны остаться в стороне и 18 марта, после участия в выборах президента России, принести свое обращение к губернатору в специально оборудованный пункт приема обращений».

Открытку-обращение губернатору глава Белогорска уже написал. Он пригласил его на открытие физкультурно-оздоровительного комплекса имени Героя России Сергея Солнечникова, которое состоится 7 ноября 2018 года. Пост об этом появился в аккаунте дочери главы Киры Мелюковой.

«По большому счету, как и в любом другом муниципальном образовании, проблемы у нас, в Белогорске, есть. Думаю, что и без меня белогорцы обратятся к Александру Александровичу напрямую со своим обращением, проблемой, пожеланием, предложением, идеей. Я в свою очередь решил пригласить губернатора на открытие важного для города объекта, который мы должны построить в срок. И мы его построим», – сказал Станислав Мелюков.