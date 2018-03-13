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Мэр Белогорска призвал глав городов и районов обратиться к губернатору

Мэр Белогорска призвал глав городов и районов обратиться к губернатору

Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований», глава Белогорска предложил всем главам городов и районов принять участие в акции «Обратись к губернатору напрямую». Станислав Мелюков призывает работников местного самоуправления наряду с другими жителями региона написать свои предложения Александру Козлову.

«Уверен, что в каждом населенном пункте есть проблемы, есть предложения населения и будет правильно, если их озвучат 18 марта не только граждане, но работники местного самоуправления, – отметил он. – Главы муниципалитетов тоже не должны остаться в стороне и 18 марта, после участия в выборах президента России, принести свое обращение к губернатору в специально оборудованный пункт приема обращений».

Открытку-обращение губернатору глава Белогорска уже написал. Он пригласил его на открытие физкультурно-оздоровительного комплекса имени Героя России Сергея Солнечникова, которое состоится 7 ноября 2018 года. Пост об этом появился в аккаунте дочери главы Киры Мелюковой.

«По большому счету, как и в любом другом муниципальном образовании, проблемы у нас, в Белогорске, есть. Думаю, что и без меня белогорцы обратятся к Александру Александровичу напрямую со своим обращением, проблемой, пожеланием, предложением, идеей. Я в свою очередь решил пригласить губернатора на открытие важного для города объекта, который мы должны построить в срок. И мы его построим», – сказал Станислав Мелюков.

Просмотров всего: 692

#Белогорск #областная власть

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    опять деньги клянчить будет

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    1 час назад

    братеев, читать вообще разучился? Там написано - пригласил!!!

    На что клянчить? ФОК уже будет построен.

    И что за постановка вопроса вообще - клянчить? Пусть лдпрня переделает межбюджетные отношения, тогда Белогорск не будет кормить другие муниципалитеты...

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    читай между строк-не за просто так

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    1 час назад

    Вообще-то в каждом уважающем себя регионе и муниципалитете, в том числе зарубежных стран, есть всегда сугубо личный электронный адрес главы региона , муниципалитета, на который любой житель может отправить свое письмо лично главе (без посредников) с каким-то предложением, мнением, идеей… Также в ряде из регионов и муниципалитетов даже специально открыт электронный адрес для сбора позитивных предложений, идей жителей, направленных на улучшение тех или иных сторон жизни. Этот электронный адрес, куда можно присылать свои предложения, постоянно активно рекламируется и каждую неделю специальная группа местной власти рассматривает поступившие письма... Если не ошибаюсь, вроде бы намерение о создании нечто подобного было и в нашей Амурской области? Надеюсь, что это доброе дело не закончиться лишь этой одноразовой (!) компанией 18 марта ? Ведь только сообща, коллективной думой можно двигаться вперед, улучшать жизнь, реализовывать позитивные предложения. Только так, не только в научно-технической и производственной сфере, может создаваться в жизни так необходимый сегодня ПРОРЫВ к лучшему, к которому призывает президент страны!

  • Аня2828

    Аня2828
    1 час назад

    мелюков какойто дурной, выкладывает дочку купающуюся и тп

  • Jackson

    Jackson
    1 час назад

    Аня, ты сама дурная

  • Клава

    Клава
    52 минуты назад

    Jackson

    Аня, ты сама дурная



    100%...Аня, 100%

  • Хмык

    Хмык
    51 минута назад

    Идиотизм какой-то. А что, главы городов и районов не имеют доступа к телу губернатора, чтобы просто что-то предложить?

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    40 минут назад

    Ну почему идиотизм? У губернатора хорошая акция. Почему граждане могут писать обращение, а главы должны быть в стороне? Личным примером, так сказать )))

    С таким же успехом могли бы написать, что граждане тоже могут обратиться к губернатору, к чему акция.

    Лишь бы погундеть))))

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    37 минут назад

    Ну если уж мэр города не может связаться с губернатором...Что тогда говорить про хозяев этих слуг народа (избирателях) Шиза какая то. Гнать обоих с должностей...

  • Хмык

    Хмык
    34 минуты назад

    тоже из Белогорска

    Ну почему идиотизм? У губернатора хорошая акция. Почему граждане могут писать обращение, а главы должны быть в стороне? Личным примером, так сказать )))

    С таким же успехом могли бы написать, что граждане тоже могут обратиться к губернатору, к чему акция.

    Лишь бы погундеть))))



    Если бы ко мне непосредственный подчиненный обратился таким способом, я бы его выгнал. Вот и вся акция на акцию.



  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    23 минуты назад

    Павел Флудерский

    Ну если уж мэр города не может связаться с губернатором



    Впечатление такое, что вы бредите...



  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    21 минута назад

    Хмык

    Если бы ко мне непосредственный подчиненный обратился таким способом, я бы его выгнал. Вот и вся акция на акцию.



    Главы муниципалитетов губернатору НЕ подчиненные. Тем более НЕ непосредственные



  • 123.rewq

    123.rewq
    16 минут назад

    Призываю Милюкова организовать крестный ход из руководителей муниципальных образований к дверям кабинета губернатора

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