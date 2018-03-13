Благовещенский городской суд оштрафовал гражданина Ямайки

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В Благовещенске гражданин Ямайки оштрафован на 2 000 рублей. Такое решение вынес Благовещенский городской суд. Иностранец наказан за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию.

Ямаец по фамилии Кеннеди оформил визу в Китайскую Народную Республики. Получив документ, мужчина посчитал, что виза оформлена на месяц и не проверил срок ее действия, тогда как визу выдали на неделю.

В ходе проверки документов выяснилось, что Кеннеди находится в России незаконно. Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, иностранец признал вину и раскаялся в содеянном. При этом у мужчины в России есть малолетний ребенок, являющийся гражданином Российской Федерации. Учитывая этот факт, суд счел, что выдворение Кеннеди за пределы страны противоречит требованиям статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Иностранцу назначили штраф в размере 2 000 рублей