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В Райчихинске спасли женщину на пожаре

В Райчихинске спасли женщину на пожаре
Фото пресс-службы Амурского центра ГЗ и ПБ

В ночь на 13 марта в Райчихинске пожарные выезжали тушить пятиэтажный дом. На пожаре была спасена пожилая женщина, она не пострадала.

Дом № 34, в котором случился пожар, находится на улице Музыкальной. Сообщение о происшествии поступило дежурному пожарной части № 58 Райчихинска в 3 часа ночи: из-под двери одной из квартир шел дым. Прибывшие на место пожарные обнаружили сильное задымление в подъезде, его источник находился в квартире на первом этаже. Чтобы попасть в квартиру, пришлось взломать дверь.

Оказавшись внутри, пожарные услышали голос: человек звал на помощь. В самой задымленной комнате находилась женщина – она лежала на кровати, а под ней тлел матрас. Амурчанка 1936 года рождения использовала грелку, которая и стала причиной возгорания.

Пожарные на руках вынесли пожилую женщину из квартиры и передали врачам скорой помощи. Как оказалось, хозяйка квартиры травм не получила. От госпитализации она отказалась.

Пламя повредило диван в квартире. Жилище от пожара удалось спасти. Выяснилось, что причиной возгорания стало короткое замыкание электрогрелки, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

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#пожары #происшествия #Райчихинск

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