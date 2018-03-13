100 лет назад в Благовещенске убил семью и себя поэт и сатирик Федор Чудаков

В предсмертной записке Чудаков пояснил: он разочарован в русском народе.

Трагедии предшествовали кровавые события в Благовещенске, получившие название Гамовского мятежа. За передел власти боролись и массово гибли люди. 13 марта 1918 года в городе окончательно установилась советская власть. Новая эпоха по идеологическим причинам предала забвению самого яркого литератора Приамурья дореволюционного и революционного времени Федора Чудакова.

В 2016 году во Владивостоке вышел сборник избранных произведений Федора Чудакова. Книгу подготовил доктор филологических наук, профессор Благовещенского государственного педагогического университета Александр Урманов. Издание «Чаша страданья допита до дна…» вернула фактически из небытия масштабную творческую личность, сопоставимую с первыми сатириками Серебряного века. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в ноябре 2016 года книгу презентовали в Благовещенске.

К юбилею выдающегося сатирика Александр Васильевич подготовил к печати новую книгу – «Накипь дня», в которой представлена ещё одна часть масштабного и многогранного творческого наследия сатирика – наиболее яркие произведения разных жанров, публиковавшиеся в благовещенской периодике век назад и с тех пор не издававшиеся.

На Амур.инфо в разделе «Культпросвет» опубликованы сатирические или лирические тексты выдающегося земляка – произведения, не потерявшие и поныне своей актуальности.

Во вторник, 13 марта, в эфире «Эхо Москвы в Благовещенске» прозвучало интервью профессора Александра Урманова. Александр Васильевич рассказал о юбилее амурского поэта Чудакова. Аудиозапись доступна для прослушивания на Амур.инфо.