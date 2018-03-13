Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:28 11

100 лет назад в Благовещенске убил семью и себя поэт и сатирик Федор Чудаков

100 лет назад в Благовещенске убил семью и себя поэт и сатирик Федор Чудаков

Ровно 100 лет назад трагически оборвалась жизнь одного из самых талантливых российских сатириков начала ХХ века Федора Чудакова. 13 марта 1918 года в Благовещенске он убил жену, дочь и покончил с собой. К страшному решению Чудакова подтолкнул ужас Гамовского мятежа.

В предсмертной записке Чудаков пояснил: он разочарован в русском народе.

Трагедии предшествовали кровавые события в Благовещенске, получившие название Гамовского мятежа. За передел власти боролись и массово гибли люди. 13 марта 1918 года в городе окончательно установилась советская власть. Новая эпоха по идеологическим причинам предала забвению самого яркого литератора Приамурья дореволюционного и революционного времени Федора Чудакова.

В 2016 году во Владивостоке вышел сборник избранных произведений Федора Чудакова. Книгу подготовил доктор филологических наук, профессор Благовещенского государственного педагогического университета Александр Урманов. Издание «Чаша страданья допита до дна…» вернула фактически из небытия масштабную творческую личность, сопоставимую с первыми сатириками Серебряного века. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в ноябре 2016 года книгу презентовали в Благовещенске.

К юбилею выдающегося сатирика Александр Васильевич подготовил к печати новую книгу – «Накипь дня», в которой представлена ещё одна часть масштабного и многогранного творческого наследия сатирика – наиболее яркие произведения разных жанров, публиковавшиеся в благовещенской периодике век назад и с тех пор не издававшиеся.

На Амур.инфо в разделе «Культпросвет» опубликованы сатирические или лирические тексты выдающегося земляка – произведения, не потерявшие и поныне своей актуальности.

Во вторник, 13 марта, в эфире «Эхо Москвы в Благовещенске» прозвучало интервью профессора Александра Урманова. Александр Васильевич рассказал о юбилее амурского поэта Чудакова. Аудиозапись доступна для прослушивания на Амур.инфо.

Просмотров всего: 292

#история #культура #память

распечатать

Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    37 минут назад

    про таких надо забывать

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    34 минуты назад

    Братеев

    про таких надо забывать



    соглашусь. Город остроен в советское время, предприятия работали, детские сады бесплатные, досуговые и спортивные секции бесплатные, медицина бесплатная, лечили а не колечили,. Область прирастал населением.. а что сейчас?

  • Братеев

    Братеев
    33 минуты назад

    а сейчас оптимизаторы у власти

  • full

    full
    30 минут назад

    Просто у чувака было ложное позиционирование. Он не знал, что понятие народ - от лукавого. Если бы подходил к этому понятию, как к разным отдельным людям, которые волей судеб оказались на одной территории, то и разочаровываться было бы не в чем.

  • Туж2

    Туж2
    26 минут назад

    Идиот..я про талантливого сатирика..

  • БаРмалей

    БаРмалей
    21 минута назад

    Ну да,больной талант!

  • Slon

    Slon
    20 минут назад

    Нифига не понял!? Пытаются из этого маньяка мученика слепить!?

  • Туж2

    Туж2
    17 минут назад

    Slon

    Нифига не понял!? Пытаются из этого маньяка мученика слепить!?



    дык кровавые большевики отвоевали у гамовцев Благу...

    З.Ы. как тут не убить себя...

  • Slon

    Slon
    15 минут назад

    Он вообще то жену и дочь убил.

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    6 минут назад

    Чего-то я не пойму! А в честь чего юбилей-то? 100 лет назад, 13 марта он застрелил семью и себя? В честь этого юбилей? мда .... Или в этот же день у него был день рождения? Он его отметил сатирически, перестреляв семью? В статье не сказано, сколько ему лет было и когда у него день рождения, а акцент сделан именно на события 100-летней давности в городе.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    3 минуты назад

    Его проклять надо вовеки веков....Федю этого.

Показать все (11) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Культура

«Влюбленный в романс»: в Благовещенске выступил Александр Малинин (фото)
Происшествия 4

Скончался выдающийся актер театра и кино Олег Табаков
Эхо Москвы 2

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: 130 лет амурскому поэту Федору Чудакову
Культура 2

Более 3 миллионов человек посетили культурные мероприятия в Приамурье в 2017 году