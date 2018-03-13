«Влюбленный в романс»: в Благовещенске выступил Александр Малинин (фото)

Вечером 12 марта в ОКЦ Благовещенска дал концерт Александр Малинин. Певец представил зрителям программу «Влюбленный в романс».

Концерт в областном центре народный артист России открыл композицией начала 90-х годов «Белый конь». Послушать Александра Малинина собралась в основном женская аудитория, которая щедро награждала певца овациями.

Александр Малинин напомнил зрителям, что в этом году 30 лет, как он взял гран-при в Юрмале. За это время артист выпустил 31 альбом, в который вошло 450 песен. Певец отметил, что тексты и музыку для многих песен пишет сам.

В ОКЦ прозвучали любимые и популярные в народе песни: «Берега», «Поручик Голицын», «Дай Бог», «Леди Гамильтон», «Очарована» и другие. Малинин не уставал благодарить публику за почитание и предложил купить диски с его песнями, пообещав их подписать и сфотографироваться на память.

«Скоро вообще дисков не будет, все в интернете. Так что, может еще успеете!» – сказал певец. Он также попросил зрителей подписываться на него в Инстаграме.

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