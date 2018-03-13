Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:14 0

«Влюбленный в романс»: в Благовещенске выступил Александр Малинин (фото)

«Влюбленный в романс»: в Благовещенске выступил Александр Малинин (фото)

Вечером 12 марта в ОКЦ Благовещенска дал концерт Александр Малинин. Певец представил зрителям программу «Влюбленный в романс».

Концерт в областном центре народный артист России открыл композицией начала 90-х годов «Белый конь». Послушать Александра Малинина собралась в основном женская аудитория, которая щедро награждала певца овациями.

Александр Малинин напомнил зрителям, что в этом году 30 лет, как он взял гран-при в Юрмале. За это время артист выпустил 31 альбом, в который вошло 450 песен. Певец отметил, что тексты и музыку для многих песен пишет сам.

В ОКЦ прозвучали любимые и популярные в народе песни: «Берега», «Поручик Голицын», «Дай Бог», «Леди Гамильтон», «Очарована» и другие. Малинин не уставал благодарить публику за почитание и предложил купить диски с его песнями, пообещав их подписать и сфотографироваться на память.

«Скоро вообще дисков не будет, все в интернете. Так что, может еще успеете!» – сказал певец. Он также попросил зрителей подписываться на него в Инстаграме.

Подробнее о выступлении читайте в рубрике «Культпросвет».

Просмотров всего: 293

#концерты #культура #музыка

распечатать

Фотогалерея
+12
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 11

100 лет назад в Благовещенске убил семью и себя поэт и сатирик Федор Чудаков
Происшествия 4

Скончался выдающийся актер театра и кино Олег Табаков
Культура 2

Более 3 миллионов человек посетили культурные мероприятия в Приамурье в 2017 году
Культура 2

В Благовещенске состоялось танцевальное соревнование «Кубок АОДНТ» (фото)