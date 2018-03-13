Пенсионный фонд России оплатит ремонт пансионата и курсы для амурских пенсионеров

Более 1,5 миллиона рублей выделил Пенсионный фонд на ремонт пансионата «Приозерье» и организацию компьютерных курсов в Амурской области. Обучить планируют около 300 пенсионеров.

На эти средства отремонтируют здание пансионата «Приозерье», расположенного в селе Козьмодемьяновка Тамбовского района. Кроме того, часть средств направлена на проведение компьютерных курсов. Планируется, что обучение пройдут около 300 амурских пенсионеров. Ещё не менее 273 тысяч рублей на условиях софинансирования должен добавить регион.

В 2018 году 293 неработающих амурских пенсионера должны научиться пользоваться компьютером. На эти цели ПФР выделил 273 тысячи рублей, еще 48 тысяч выделяет правительство Амурской области. Средства пойдут на оплату труда преподавателей и организационные моменты.

Министерство социальной защиты населения Амурской области определит, с какими учебными центрами заключат договор на оплату курсов. Это должны быть лицензированные образовательные учреждения. Занятия для пожилых студентов, как и прежде, будут бесплатными, сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда России по Амурской области.

В рамках учебной программы пенсионеров учат правилам работы с техникой, навыкам работы с текстом, поисковыми системами, заводят странички в социальных сетях и регистрируются на Едином портале государственных услуг.

Также Пенсионный фонд в рамках социальной программы согласовал перечисление 1 миллиона 273 тысяч рублей на капитальный ремонт пансионата «Приозерье» для инвалидов и престарелых. Ещё не менее 224 тысяч добавит областной бюджет. На эти средства в здании заменят двери в жилых комнатах, обновят линолеум, проведут отделку стен и потолков.