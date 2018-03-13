Независимые эксперты: погибший в Приамурье солдат стрелял в себя сам

Обнародованы результаты независимой экспертизы по делу южноуральского солдата Евгения Кувайцева, умершего после ранения в военной части Белогорска. Независимую экспертизу заказывали родные Евгения. Эксперты подтвердили основную версию следствия.

Эксперты челябинского научно-исследовательского института судебной экспертизы провели исследование тела погибшего солдата. За комментарием в учреждение обратились журналисты челябинского издания 74.ру после того, как ряд СМИ, со ссылкой на родных Евгения Кувайцева, сообщил, что по результатам независимой экспертизы в молодого человека стреляли с дальнего расстояния. Как говорят эксперты, родственники интерпретировали полученные результаты по-своему.

«Он (Евгений Кувайцев — Прим. ред.) около месяца пролежал в больнице. И следов, – если были какие-то дополнительные факторы выстрела, как пламя, копоть, порошинки, – их уже давно нет. Поэтому рассуждать, с какого точно расстояния проведён выстрел, по результатам экспертизы, хоть первичной, которая там проводилась, хоть нашей повторной, совершенно невозможно. Нет оснований об этом говорить. Тем более про какие-то несколько метров. Сомнений нет, что это самострел. Мы дали такое же заключение, как в первичной экспертизе», – прокомментировал директор научно-исследовательского института Александр Власов.

Корреспондент Амур.инфо связался по телефону с консультантом челябинской правозащитной организации «У военнослужащих тоже есть права» Алексеем Ковалевым. Он высказал мнение, что версия родных об убийстве выгодна настоящим виновным в этом деле.

«Родных погибших военнослужащих всегда мне жалко, но в данном случае эта версия об убийстве играет на руку тем людям, которых обвиняют сейчас в доведении до самоубийства. Поэтому я считаю, что все другие версии играют на руку тем, кого военно-следственный отдел обвиняет, и это мешает военно-следственному отделу работать и связывает руки», – сказал Алексей Ковалев.

Как сообщало Амур.инфо, южноуральского срочника с огнестрельными ранениями обнаружили 26 января на чердаке заброшенного здания на территории воинской части Белогорска. Медики диагностировали перелом костей основания черепа и разрушение левого глаза. 19 февраля, не приходя в сознание, он скончался.

Родные уверены, что Евгения убили. Мать не верит, что предсмертную записку, которую нашли в кармане сына после случившегося, он написал сам. Почерковедческая экспертиза подтвердила, что это почерк Евгения.

По факту случившегося в военном следственном отделе Следственного комитета РФ по Белогорскому гарнизону возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

Позже было возбуждено еще одно дело по статье «Неуставные отношения». Фигурантом стал 20-летний сослуживец погибшего Давид Мкртчан. Он, по версии следствия, накануне ЧП при всей роте избил Евгения за то, что тот использовал мобильный телефон в служебное время.