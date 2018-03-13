Потеплеет до плюс 2 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 13 марта

Фото: GoodFon

В Амурской области 13 марта ожидается переменная облачность, местами на севере пройдет небольшой снег. Северо-западный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду. Температура составит от плюс 2 до минус 3 градусов, на севере области термометры покажут минус 1…6 градусов, местами – минус 12.

В Благовещенске в этот день ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Столбики термометров остановятся на отметках от нуля до плюс 2 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL