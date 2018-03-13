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В Благовещенске разыскивают пенсионера, страдающего потерей памяти

В Благовещенске разыскивают пенсионера, страдающего потерей памяти

Полиция Благовещенска разыскивает пенсионера 1949 года рождения, страдающего потерей памяти. 7 марта он ушел из дома. Где он и что с ним, пока неизвестно.

Михаилу Ивановичу Симикову на вид 68 лет, рост около 170 сантиметров, средней полноты, волосы седые с макушечной и теменной залысинами, глаза серые, отсутствуют верхние зубы, страдает потерей памяти.

На момент ухода мужчина был одет в синюю куртку-спецовку со светоотражателями, серую вязаную шапку с подворотом, серые штаны с белыми лампасами; обут в берцы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Михаила Ивановича, полицейские просят обратиться по телефонам: (4162) 59-47-38, (4162) 59-47-29 или 02.

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#жизнь #происшествия

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