Выборы отменили – председатель КНР будет править бессрочно: обзор прессы

Фото: russian.rt.com

По какой причине в Польше запретили торговать в воскресенье; почему в России недолговечны дороги; выгодны ли вложения в коллекционное вино. О чем пишут газеты, в обзоре прессы рассказывает ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Об этом пишут все

Сегодня все центральные газеты уделили внимание решению депутатов Всекитайского собрания народных представителей, одобривших поправки к конституции, которыми была упразднена статья об ограничении пребывания у власти председателя КНР. Теперь Си Цзиньпин будет вечен. И не надо было китайцам никаких кувырканий с премьерами и игрушечными выборами. Всё просто и понятно. И значительно дешевле.

Напишут же такое

В «Российской газете» прочтете о том, что в Польше вступил в силу закон о запрете торговли по воскресеньям. Согласно опросам, до сих пор поляки (более 60 % жителей страны) ходили в магазины в последний день недели, чтобы затариться на предстоящие рабочие дни. Теперь этой неугодной богу традиции пришел конец. Запрет наложен для того, чтобы поляки могли беспрепятственно посещать воскресную мессу.

Также в номере

Еще из «Российской газеты» узнаете, почему в нашей стране недолговечны новые дороги (впрочем, наверняка вы знаете ответ и без газеты). Еще о том, что отношения России и США ухудшились до состояния 1950-х годов и кубинского ракетного кризиса.

Еще о том, что покупка коллекционного вина оказалось более выгодной инвестицией, чем вложения в акции и картины. В этом смысле обратите внимание на материал «Вечные ценности». Тут главное и самое сложное не выпить вино после приобретения.

Очень интересно

Берем в руки «Амурскую правду», читаем о том, что у нас стало больше долгожителей. Так, 90-летний рубеж преодолели уже 2 123 человека, вековой юбилей отпраздновали 13 жителей области. А две амурчанки отпраздновали 104-й день рождения. Всем – здоровья и спокойной жизни!

Еще вы узнаете о том, что мудрое российское правительство утвердило льготные авиамаршруты для дальневосточников. Амурчане со скидкой могут слетать в Москву и Красноярск.

А до Колымы при желании можно добраться и бесплатно.

На посошок

Далее – «Комсомольская правда». Здесь о том, что вроде бы как пьяный Михаил Ефремов сорвал в Самаре спектакль. Ругался матом. Со сцены. Странно, почему пишут, что сорвал. Тот еще спектакль получился. Но поехали дальше.

Еще пишут, что Минобороны явил миру то самое сверхоружие, о котором сказал в своем Послании президент Путин. Сдается, допустили тактическую ошибку: до 18 марта про это народ может и забыть. Еще здесь о том, что в Приамурье возвращается организованная преступность и о том, что бог все-таки есть. (Странная связка, не находите?)

Но все вышесказанное меркнет перед публикациями сегодняшних газет, посвященными ушедшему вчера от нас Олегу Табакову. Вечная ему память.