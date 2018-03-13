Космонавт Сергей Рязанский приехал на космодром Восточный

Фото: russian.space

Космодром Восточный посетил Сергей Рязанский. Летчик-космонавт побывал здесь в рамках работы Фестиваля космического кино. Такой же фестиваль прошел на Байконуре.

Фестиваль космического кино на Восточном и Байконуре организовали ФГУП «ЦЭНКИ» и «Роскосмос». В его рамках были показаны фильмы телестудии «Роскосмос»: «Алексей Леонов. Поединок на орбите», «Женский космос», «Спутник», а также мультфильмы и совсем недавно вышедшие художественные фильмы «Время первых» и «Салют-7», сообщается на сайте ЦЭНКИ.

К визиту Сергея Рязанского на Восточный в холле КДЦ «Восток» была организована выставка его знаменитых фотографий. Космонавт ознакомился с новым космодромом, а также пообщался с жителями Циолковского.