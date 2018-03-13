Приамурье лидирует по объему продаж подержанных легковушек

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За февраль 2018 года больше всего автомобилей с пробегом было продано в Амурской области. Мониторинг рынка Приамурья показал, что в прошлом месяце здесь реализовано 23 546 подержанных машин. Это на 7 % меньше результата годичной давности — 25 339.

Второе место по объему продаж б/у легковушек в феврале заняла Московская область, где продали 18 537 машин с пробегом, это на 11,2 % меньше, чем годом ранее — 20 879.

Третий по величине результат продаж легковых автомобилей с пробегом зафиксирован в Краснодарском крае — 17 383 авто (плюю 2,4 % к результату прошлого года — 16 981 авто).

В топ-5 областных рынков входят также Москва и Свердловская область, где в феврале реализовано 17 309 и 11 133 подержанные легковушки. Перепродажи автомобилей в Москве сократились на 12,4 % к результату февраля 2017 года (19 768 авто), а объем перепродаж в Свердловской области, наоборот, вырос на 19,4 % от прошлогоднего результата (9 327 машин).

Всего в феврале этого года в России было реализовано 359 234 автомобиля с пробегом. Это на 0,5 % ниже результата прошлогоднего февраля — 360 916 единиц авто. Таковы данные исследования «Автостат.Инфо».