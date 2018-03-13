Амурских военнослужащих подняли по тревоге

Фото: structure.mil.ru

В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Хабаровском крае, Амурской области и ЕАО, начался полевой выход артиллерийских подразделений. Поднятые по тревоге подразделения на сегодняшний день совершают марш на штатной технике на полигоны.

Военнослужащим предстоит отработать вопросы противодиверсионной, противовоздушной и противоминной борьбы. Часть подразделений будет доставлена к месту назначения автомобильными тралами батальона многоосных тяжелых машин, а также железнодорожным транспортом. В полевом выходе задействовано более 2,5 тысячи военнослужащих, различные образцы артиллерийского вооружения, в том числе реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки, а также дальнобойные системы большой мощности 2С7М «Малка», сообщает пресс-служба ВВО.

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Екатерина PL