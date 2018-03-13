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сегодня, 07:48 1

В Якутске задержали проституток из Амурской области

В Якутске задержали проституток из Амурской области
Фото: news.ykt.ru

С 7 по 11 марта на территории Якутска прошла оперативно-профилактическая операция, направленная на выявление лиц, предоставляющих интимные услуги. Полицейские задержали 10 женщин, занимавшихся проституцией. Все они приехали из разных регионов, в том числе из Амурской области.

«При проведении проверки установлено, что большинство женщин, оказывавших интимные услуги в Якутске, прибыли из других регионов России и ближнего зарубежья: Алтайский и Краснодарский край; Новосибирская, Иркутская, Амурская области; Республики Беларусь и Узбекистан», – пишет ИА YakutiaMedia со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

На всех задержанных составлены административные протоколы. Также вместе с женщинами были задержаны водители, которые доставляли их до мест проведения досуга.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    26 минут назад

    у своих то денег нет-вот и едут там где деньги платят

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