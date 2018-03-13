Александр Козлов занял третье место в медиарейтинге губернаторов ДФО

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«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за февраль 2018 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в феврале 2018 года. Губернатор Амурской области Александр Козлов оказался на третьем месте среди глав субъектов ДФО.

Александр Козлов по сравнению с предыдущим месяцем поднялся в списке на две позиции. Как отмечают составители рейтинга, губернатор Приамурья в феврале поздравил жителей региона с третьим пуском с космодрома Восточный. Также СМИ сообщали, что Александр Козлов провел в Instagram конкурс, трое победителей которого в качестве приза получили возможность встретиться с ним за чашкой кофе и обсудить его работу. Помимо этого, Александр Козлов побывал с рабочим визитом в Харбине. Была достигнута договоренность, что таможни Благовещенска и Хэйхэ будут работать по одному графику.

Вторую строчку рейтинга занимает бывший губернатор Приамурья, ныне глава Сахалинской области Олег Кожемяко. Он также поднялся вверх на две позиции. В феврале Олег Николаевич разыграл трех щенков от своих абруццких овчарок среди подписчиков Instagram. Также СМИ сообщали, что Олег Кожемяко принял решение направить ледокол к пробивающемуся через льды теплоходу «Игорь Фархутдинов». На первом месте рейтинга, как и в предыдущем месяце, глава края Приморского края Андрей Тарасенко.

Основой для построения рейтингов является МедиаИндекс «Медиалогии». Это показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны.

МедиаИндекс разработан специалистами компании «Медиалогия» совместно с учеными-математиками и аналитиками масс-медиа для оценки информационной ситуации, сложившейся вокруг изучаемого объекта. В отличие от индексов, основанных на простом подсчете количества упоминаний, МедиаИндекс позволяет оценить медиа-репутацию объекта с учетом качественных показателей.

При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе: влиятельность источника информации (в основе параметра - цитируемость издания в других СМИ); характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный); роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая); наличие прямой или косвенной речи, относящейся к объекту-персоне или к представителю объекта-компании.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 43 600 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.