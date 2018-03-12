Потерявшуюся глухонемую пенсионерку нашли горожане

«Они наткнулись на публикацию в Инстаграме, а потом увидели тетю в районе улицы Краснофлотской. С ней все хорошо, жива и здорова. Спасибо всем откликнувшимся», - сказал племянник пенсионерки Павел.

Как сообщалось ранее, сегодня днем глухонемая пенсионерка, страдающая психическим расстройством, вышла из дома за хлебом и пропала. Информация об этом быстро распространилась в мессенджерах и соцсетях. Поисками занялась полиция, но найти женщину в итоге удалось благодаря неравнодушным горожанам.