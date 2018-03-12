Потерявшуюся глухонемую пенсионерку нашли горожане
Пропавшая глухонемая благовещенка нашлась. Как рассказал корреспонденту Амур.инфо родственник пенсионерки, в поисках помогли соцсети. Горожане увидели в интернете информацию о поиске, а затем заметили в городе и саму потерявшуюся женщину.
«Они наткнулись на публикацию в Инстаграме, а потом увидели тетю в районе улицы Краснофлотской. С ней все хорошо, жива и здорова. Спасибо всем откликнувшимся», - сказал племянник пенсионерки Павел.
Как сообщалось ранее, сегодня днем глухонемая пенсионерка, страдающая психическим расстройством, вышла из дома за хлебом и пропала. Информация об этом быстро распространилась в мессенджерах и соцсетях. Поисками занялась полиция, но найти женщину в итоге удалось благодаря неравнодушным горожанам.
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