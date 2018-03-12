В Москве скончался Олег Табаков

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«О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно», - рассказали в МХТ.

Олег Табаков - актер театра и кино, режиссер, педагог. Ему присвоено звание народного артиста СССР, он - лауреат Государственных премий СССР и РФ, многочисленных театральных и кинопремий. Табаков - полный кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством», член Совета по культуре и искусству при президенте России. Он возглавлял два театра - МХТ имени Чехова и Театр под руководством Олега Табакова. Также возглавлял Московскую театральную школу/колледж Олега Табакова для одаренных детей.

Табаков родился на Волге 17 августа 1935 года в семье врачей. Уехав из родного Саратова, в 1953 году поступил в Школу-студию МХАТ и стал артистом. Несколько лет работал актером в «"Современнике», после ухода Олега Ефремова во МХАТ стал директором этого театра. Потом были создание собственного театра – «Табакерки», пост ректора в Школе-студии МХАТ и, наконец, руководство МХТ имени Чехова, который он возглавлял более 15 лет.