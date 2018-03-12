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В Благовещенске ищут глухонемую пенсионерку, страдающую провалами в памяти

В Благовещенске ищут глухонемую пенсионерку, страдающую провалами в памяти

Благовещенцы просят помощи в поиске родственницы. Пенсионерка ушла 12 марта около 15 часов из дома и не вернулась. Женщина глухонемая и страдает провалами в памяти, со слов родных, она не сможет объяснить прохожим, кто она и где живет.

«Она не слышит и не говорит, ходит медленно. У нее проблемы с памятью и ориентацией на местности, документов никаких нет у нее при себе. Она живет с нами, выходит из дома обычно минут на 15 – мусор вынести или в магазин сходить. Сегодня пошла за хлебом и не вернулась, ни разу такого не было», – рассказал племянник пропавшей женщины Павел.

Женщина ушла из дома, расположенного в районе Пушкина – Зейская. Со слов горожан, ее видели в этом районе в двух магазинах. На вид пропавшей 65 лет, была одета в черное пальто с капюшоном, и при себе был желтый пакет.

«Фотографии, которую мы всем пересылаем, 15 лет примерно, свежих снимков нет, сейчас она седая и намного худее, волосы короче. Может злиться и нервничать. Мы сразу обратились в полицию, и просим всех неравнодушных помочь в поиске», – добавил Павел.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят позвонить по номеру 38-39-91, либо в полицию.

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#происшествия

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