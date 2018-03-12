Жители многоэтажки Благовещенска страдают от запахов канализации

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Жители дома по адресу: улица Ленина, 235, около месяца страдают от запаха и влажности, которые заполняют второй подъезд из-за аварии в канализационных сетях. По словам жильцов, на прошлой неделе представители управляющей компании вели ремонт, но в праздники проблема вернулась.

Жительница второго подъезда Наталья рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо», что авария произошла еще 15 февраля.

«У нас в доме нет подвала, а есть технический этаж. И вот там, где проложены трубы, произошла авария, всё стало вытекать. Запах стоял ужасный, а управляйка проблему не решала, – заявила девушка. – Откачивали пару раз, но всё оставалось на месте. На прошлой неделе всё-таки начали вести какие-то ремонтные работы. Однако за четыре праздничных дня всё вернулось! Снова натекло из канализации, дышать нечем».

Редакция ИА «Амур.инфо» обратилась за комментарием в городское управление ЖКХ.