Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12марта
Предыдущая новость
сегодня, 20:26 0

Жители многоэтажки Благовещенска страдают от запахов канализации

Жители многоэтажки Благовещенска страдают от запахов канализации
Фото: newsgid.net

Жители дома по адресу: улица Ленина, 235, около месяца страдают от запаха и влажности, которые заполняют второй подъезд из-за аварии в канализационных сетях. По словам жильцов, на прошлой неделе представители управляющей компании вели ремонт, но в праздники проблема вернулась.

Жительница второго подъезда Наталья рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо», что авария произошла еще 15 февраля.

«У нас в доме нет подвала, а есть технический этаж. И вот там, где проложены трубы, произошла авария, всё стало вытекать. Запах стоял ужасный, а управляйка проблему не решала, – заявила девушка. – Откачивали пару раз, но всё оставалось на месте. На прошлой неделе всё-таки начали вести какие-то ремонтные работы. Однако за четыре праздничных дня всё вернулось! Снова натекло из канализации, дышать нечем».

Редакция ИА «Амур.инфо» обратилась за комментарием в городское управление ЖКХ.

Просмотров всего: 2

#ЖКХ #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Вокруг девушки, пострадавшей в ночном клубе, разгорается конфликт
Происшествия

В гостинице «Зея» тушили условный пожар
Общество

Дизайн-проекты для городской среды Зеи опубликовали в интернете
Происшествия

В праздничные выходные житель Благовещенска убил сожительницу

сегодня, 17:32