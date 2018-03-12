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Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: 130 лет амурскому поэту Федору Чудакову

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: 130 лет амурскому поэту Федору Чудакову

Во вторник, 13 марта, в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» заведующий кафедрой русского языка и литературы БГПУ, профессор Александр Урманов расскажет о юбилее амурского поэта Федора Чудакова. Беседует с гостем Михаил Митрофанов.

Утренний эфир проведут Михаил Митрофанов и Алексей Воскобойников.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101.

Трансляция прямого эфира в Instagram - с 8:05 до 8:30. Аккаунт: echo101_5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#память #СМИ

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