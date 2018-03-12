Мэр Белогорска сравнил ЛДПР с Бабой-ягой

Глава Белогорска Станислав Мелюков прокомментировал жалобу, которую ЛДПР направила в Центризбирком. Оппозиционеры посчитали незаконным проведение 18 марта рейтингового голосования по комфортной среде и сбора обращений к губернатору Амурской области.

По словам Станислава Мелюкова, оба мероприятия будут проходить вне помещений избирательных комиссий и соответствовать всем нормам действующего законодательства.

«Если честно, мне совсем непонятно, как можно так ненавидеть Амурскую область, чтобы, воспользовавшись выборами президента, препятствовать важным мероприятиям, касающимся улучшения качества жизни в регионе. Как можно жаловаться на то, что амурчане наряду с выборами общегосударственного значения смогут проголосовать и за благоустройство своих территорий, и обратиться к губернатору региона напрямую. Ведь в последующем итог массового участия населения в этом процессе станут основой для благоустройства городской среды и новых программ по развитию Амурской области, – говорит глава Белогорска. – Жалоба от ЛДПР в ЦИК – это все равно, что вести себя как Баба-яга. Она всегда против. Против изменений к лучшему, против всего того, что может помочь в решении проблем, помочь в развитии».

Станислав Мелюков призвал сторонников либерал-демократии не быть Бабой-ягой, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.