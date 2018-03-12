Вокруг девушки, пострадавшей в ночном клубе, разгорается конфликт

В редакцию Амур.инфо обратилась девушка, которая представилась подругой Марии Полоз. Она сообщила, что семья Марии не дает отчет о средствах, собранных силами неравнодушных. Кроме того, все друзья пострадавшей обеспокоены тем, что она оказалась в психиатрической больнице.

«Почему Лена (мама Марии – Прим. ред.) ее куда-то определяет? Ей дали вторую рабочую группу инвалидности, Маша – дееспособный человек, неужели она хочет добиться ее недееспособности? Она говорит сознательно, она нормальная, не психически больная или какая-то отсталая, она помнит, где живет, где живет ее гражданский муж, где он и она работают.

Кроме того, деньги собирались не раз, но нет ни денег, ни нормальных реабилитаций, я не понимаю, куда уходят деньги. Говорили, что вроде мама определила ее в Усть-Ивановку, потому что нужно время, чтобы за месяц выбить квоту в министерстве», – рассказала девушка.

По словам мамы Марии – Елены – люди, которые действительно оказывали ее семье помощь, ни разу не просили дать отчет, куда уходят средства. Женщина уверяет, что подруги за все время после ЧП навещали ее дочь дважды. А деньги по сбору ей не поступают вот уже несколько месяцев.

«Где были эти друзья, когда надо было памперсы Маше менять? Друзья – это те, кто звонят и спрашивают, чем могут быть полезны, а не те, кто звонят и просят дать отчет, куда уходят деньги. Никто ни разу не позвонил и не предложил забрать из садика 6-летнего сына Маши, помочь прибраться или еще что-то. И перед этими людьми я должна держать отчет?» – рассказала Елена Полоз.

Как говорит Елена, из-за состояния дочери у нее нет возможности нормально работать. При этом на ее попечении находится и 6-летний внук. Деньги нужны на продукты, оплату съемного жилья. Также немало средств уходило на реабилитацию Марии. Физически девушка окрепла, но, по словам мамы, она не совсем отдает отчет своим действиям. Хотя, судя по группе инвалидности, которую ей присвоили, работать девушка может. Но фактически это невыполнимо, уверена Елена Полоз.

К примеру, в конце февраля, когда Мария уезжала к гражданскому мужу, в итоге она оказалась в центре «Доброта», куда ее привезли, потому что она не могла вспомнить, кто она и где живет.

«Она то ли заблудилась, то ли что. Как я поняла, ее нашла полиция, и так как не могли установить, кто она, решили привезти к нам. Временами она вела себя не совсем адекватно. Временами все порывалась куда-то идти. Сотрудницы вызвали скорую, потому что ее нельзя было оставить одну. Через несколько часов приехала ее мама и скорая, и они уехали в больницу», – рассказала сотрудница центра социального обслуживания населения «Доброта».

Из центра Марию отвезли в областной психоневрологический диспансер на улице Больничной. Там медики приняли решение направить девушку в специализированное учреждение в Усть-Ивановку, где она пробудет до конца марта.

По словам Елены Полоз, вот уже два месяца она ждет ответ из областного минздрава по поводу квоты на операцию для дочери по устранению косметического дефекта. После падения деформированную часть черепа Марии необходимо закрыть специальной пластиной.

Как сообщало Амур.инфо, Мария Полоз пострадала в ночь с 9 на 10 сентября 2017 года в ночном клубе, где она отдыхала с сожителем. С ним у нее возник конфликт, в ходе которого мужчина толкнул спутницу на лестнице. Она упала и получила тяжелую черепно-мозговую травму. Врачам пришлось удалить Марии часть головного мозга, она долго лежала в коме. Выписали ее лишь три месяца спустя. Дело рассматривалось в мировом суде, где было принято решение направить дело на доследование в прокуратуру.