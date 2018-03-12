Циклон принес в Приамурье потепление и осадки

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На территорию Амурской области зашел циклон. Он принес в регион небольшие осадки и потепление, сообщили ИА «Амур.инфо» в Амурском гидрометцентре.

«Циклон в течение суток 12 марта проделал путь с северо-запада на юго-восток, вместе с атмосферными фронтами. Ночью в северных районах, а днем в большинстве районов области прошли осадки в виде снега – слабые и умеренные. Усиливался ветер – до 13 метров в секунду. В принципе, циклон уже отступает на восток», – рассказала дежурный метеоролог.

По словам специалиста, Приамурье будет находиться в зоне атмосферных фронтов в ближайшие сутки. Возможны слабые осадки в отдельных районах. Температурный фон – весенний. В ближайшие два дня днем температуры воздуха будут держаться в пределах от минус 1 до минус 6 градусов.

В Благовещенске 12 марта также прошел небольшой снег. Вероятность слабых осадков в столице Приамурья есть и 14 марта.